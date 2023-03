El padre de Marcos explicó quién es la “novia” de su hijo que revolucionó las redes sociales

escuchar

Después de estar más de cinco meses dentro de “la casa más famosa del país”, este lunes por la noche Marcos Ginocchio se consagró, por voto popular, como el ganador de la nueva edición de Gran Hermano (Telefe).

En medio de los festejos del campeón junto a sus afectos, una joven llamó la atención de toldos, ya que fue señalada como “la novia de Marcos”, algo muy llamativo ya que el salteño nunca había hablado de ella durante su larga participación en el programa.

Esta muchacha, llamada Julieta Illescas, estaba en el estudio junto a la mamá de Marcos, por lo que las especulaciones sobre su posible noviazgo con el ganador del reality se hicieron cada vez más grandes.

Marisa Brel, periodista que participó durante todo el ciclo de El Debate de Gran Hermano, fue una de las primeras que habló de ella y la que fortaleció esas versiones. En una historia compartida en su cuenta de Instagram, escribió: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’ -contó la periodista-. Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

La analista compartió que Juli Illescas sería la pareja de Marcos

En redes, el tema enseguida generó debate: “¿Marcos mintió?”; ¿Por qué no dijo que tenía novia?”; “‘El perfecto’ tiene novia?”, fueron algunos de los comentarios de los sorprendidos seguidores del reality. Mientras que otro hasta se animaron a deducir el por qué del ocultamiento de su noviazgo por parte del participante: “Marcos no mintió, solo buscó proteger a su novia de la exposición. Es buen pibe y está enamorado”, escribió alguien en ese sentido; “En vez de indignarse, deberían aplaudirlo por cómo la protegió”, expresó otro usuario.

Marcos Ginocchio, el joven salteño de 22 años que se robó el corazón del público y ganó Gran Hermano (Foto: Captura de video)

Tras la gran repercusión que tuvo esa aparición, José Ginocchio, el papá de Marcos, brindó ahora la explicación definitiva sobre la relación entre su hijo y Julieta.

Marisa Brel compartió una foto junto a Juli Illescas a la que señaló como "la novia de Marcos" Instagram: Marisabrel

El padre de Marcos despejó las dudas

El papá de Marcos, José Ginocchio, despejó las dudas sobre el verdadero vínculo entre Julieta Illescas y el Primo. En diálogo con el portal Primicias ya, el padre del ganador del ciclo, señaló: “Él tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron”.

“Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió”, continuó Ginocchio padre, y concluyó, terminante: “Pero él entró estando soltero. Veremos qué pasa ahora”.

La tajante declaración del papá de Marcos sobre la relación de su hijo con Julieta Illescas Facebook: José Alberto Ginocchio

Zanjado ya el tema de la joven que podría ser la novia de Marcos, pero que en realidad era la ex, José Ginocchio contó cómo había vivido la familia el triunfo de su integrante más famoso. “Estamos muy felices, Marcos no se imaginaba la repercusión que tiene acá afuera. Él es un chico muy preparado para esto y tiene mucho temple, mucha estabilidad, mucho equilibrio emocional”, dijo el papá de Marcos, a quien el público conoció hace un par de semanas, cuando entró a la casa de Gran Hermano a visitar a su hijo.

“Tras haber ganado, lo va a manejar muy bien, pero bueno ya el destino de él lo va a saber únicamente él. De todas maneras, lo que decida estará bien y estamos confiados de que va a tomar decisiones correctas en su vida”, finalizó el papá del ganador de Gran Hermano 2022.

