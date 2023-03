Gran Hermano: el detalle sobre el vestido que lució Julieta Poggio que sorprendió a los usuarios

escuchar

Las redes estallaron tras descubrir un sorpresivo detalle en el look que utilizó Julieta Poggio durante la final de Gran Hermano (Telefe) este lunes. Luego de ser coronada con el tercer puesto, la actriz salió de la casa más famosa del país y deslumbró a sus seguidores con el osado outfit negro que escogió para la ocasión. Lo cierto es que más tarde revolucionó a los usuarios, quienes la criticaron duramente por utilizarlo.

En cada gala Julieta deslumbró con la combinación de sus vestimentas y su delicado trabajo en el maquillaje de su rostro. A pesar de ello, durante la noche final del reality, quien generó el asombro de todos fue el atuendo transparente, con brillos y cortes que utilizó para abandonar la casa. Sin embargo, la belleza y el diseño pasaron a un segundo plano tras un hallazgo que casi pasó desapercibido.

Julieta Poggio eligió el mismo vestido de su hermana para la final de Gran Hermana (Fuente: Telefe/Captura de video- Captura de foto/Twitter)

El vestido que eligió Julieta para el último programa de Gran Hermano ya fue utilizado por su hermana, Camila Camarda en la navidad pasada. En una investigación intensiva y luego de comparar los looks anteriores de la exparticipante, los fans del reality señalaron este hilarante detalle en las redes sociales, lo que más tarde hizo que el nombre de la influencer fuera tendencia.

“Me parece perfecto, moda circular. No sé cuál es el problema. ¿La ropa es descartable ahora? “; “¿Cuál hay? “; “¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo que lo use Juli? “; “¡La ropa está hecha para usarla! Usála las veces que quieras, la pagaste, te costó. Que nadie nunca pero nunca te diga qué tener que ponerte”; “¡Pura envidia! Diosa Julieta, el que puede, puede, y el que no, critica. Critican todo. ¿Qué tiene que ver que el vestido lo haya usado su hermana? ¡Malas vibras!”, fueron algunas de las reacciones a favor de Poggio al cierre de la gala final de Gran Hermano.

Quién es Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio que enloqueció las redes

Camila Camarda ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) junto con el resto de los familiares de los participantes semanas antes de darse a conocer quiénes integrarían la final del reality. Fue allí en donde la hermana de Julieta Poggio ganó preponderancia entre los fans de la actriz e influencer.

Quién es Camila, la hermana de Julieta Poggio

“Ella es community manager, es creadora de contenidos en redes, vive con su novia y va a ingresar en la casa más famosa”, fue la presentación de Santiago del Moro cuando Camila se apersonó en el estudio de Telefe, previo a entrar a la casa. La joven, de 26 años, es la hermana mayor de Julieta y fue la elegida para este especial momento del juego.

Hasta el momento, Camarda había mantenido un bajo perfil ante los medios luego del ingreso de su hermana al juego. Pero todo lo contrario sucede en el ámbito de las redes sociales, donde cuenta con casi 50 mil seguidores en Instagram, que es su herramienta de trabajo ya que es creadora de contenido, modelo y promotora de eventos. En esa plataforma, comparte fotos de sus trabajos y también los momentos más tiernos en familia, y junto a su novia, Lourdes Correa.

