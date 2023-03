Marcelo Tinelli reveló si convocará a exparticipantes de Gran Hermano para el Bailando 2023

escuchar

Luego de su no tan exitoso intento de innovar con Canta conmigo ahora (eltrece) y tras varios meses alejado de la pantalla chica, Marcelo Tinelli finalmente regresará a los estudios de televisión, pero esta vez de la mano de América. Firmado el contrato, el conductor protagonizó un mano a mano con su nuevo colega de canal, Ángel de Brito, y dio detalles del regreso del clásico Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli reveló si convocará exparticipantes de Gran Hermano para el Bailando 2023

Terminada una etapa de negociaciones que estuvo atravesada por las versiones cruzadas y los rumores, pero sobre todo por las altas expectativas, Marcelo Tinelli confirmó su entrada a América, en donde no solo será conductor de un nuevo programa que tendrá lugar en la franja del prime time sino que también formará parte del canal como gerente artístico.

La información que trascendió antes de que cerrara el contrato y que más tarde confirmó en un móvil con LAM es que regresará el aclamado formato del Bailando por un sueño, que se grabará en vivo en un extenso estudio televisivo, que habrá una alfombra roja por la que pasarán los participantes y que, como en ediciones anteriores, contará con entre 16 y 18 parejas de celebridades acompañadas por bailarines profesionales que pondrán a prueba su habilidad en la pista de baile.

Volverá el Bailando con Marcelo Tinelli en la conducción, pero esta vez en el aire de América LAFLIA - JORGE LUENGO

Asimismo, el conductor espera que Marcela Feudale vuelva a ocupar el rol de locutora del ciclo y aseguró que busca convocar a los jurados “tradicionales” para que conformen el panel que tantos momentos icónicos le dejó a la televisión argentina. “El histórico que siempre tuvo el Bailando y que nos dio muchas alegrías”, describió.

Aunque al aire de LAM optó por no decir nombres para evitar conflictos a futuro, ya se habla de figuras como Ángel de Brito (quien durante la entrevista aceptó con la picante condición de poder “vetar” a otros jurados), Moria Casán, Marcelo Polino, Carolina “Pampita” Ardohain y, según trascendió, estarían en tratativas de convocar nuevamente a Graciela Alfano.

Marcelo Tinelli dio detalles sobre el regreso del Bailando en América

Con lo que respecta a los participantes, expresó: “Ya empezamos a tirar algunos nombres de gente que puede ser muy interesante. Hay nombres que a mi me quedaron como vintage cuando los decís y otros que me dan muy desconocidos, pero me parece que hoy uno los puede formatear, trabajar para que puedan a estar al aire. Quizás son nombres que en redes sociales, en streaming o en TikTok tienen cinco o seis millones de seguidores y la gente no los conoce y realmente son muy buenos en lo que hacen. La idea es complementar eso”.

Sobre esa misma línea, el conductor del magazine aseguró que tiene en vista a algunos exparticipantes de la reciente edición de Gran Hermano para que formen parte del concurso de baile. “Me encantaría tener algún participante, me parecen geniales”, expresó. En cuánto a quiénes le gustaría convocar, señaló: “Alfa es un personaje que me gusta mucho, me encanta Julieta, es divina. Sé que mañana (el jueves) va al programa, por eso lo tiro”.

Para terminar, confirmó que el estreno se espera para mediados de este mismo año, entre julio o agosto, pero que todavía hay muchos detalles por definir.

LA NACION