Juana Repetto arremetió contra una seguidora que cuestionó su embarazo: “¿Alguna orden más?"

A fines de agosto de 2025, Juana Repetto reveló que estaba nuevamente embarazada de su exmarido, Sebastián Graviotto, de quien se separó a principios de año. A partir de ese momento, decidió hacer públicos varios detalles del embarazo, desde el momento que se enteró que iba a ser madre por tercera vez hasta el crecimiento de la panza, las reacciones de sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario, al enterarse de que iban a tener un hermanito y la confirmación de que espera a su tercer varón, al cual llamará Timoteo. Fiel a su estilo, en más de una oportunidad salió a responder cuestionamientos que algunas personas le hicieron a través de sus redes sociales. Esto volvió a suceder esta semana a partir de un dibujo de uno de los niños. Una seguidora la increpó por la ausencia del padre del bebé en el parto y ella no dudó en contestar sin tapujos.

Repetto mostró en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 1.7 millones de seguidores, el dibujo que hizo su hijo de cuatro años. “Hasta la cesárea dibujó. Se fue a hacer un dibujo y volvió con todas las escenas del parto y esos días. Lo amo”, explicó. El pequeño graficó el parto, a su madre, su hermano mayor y su hermanito en camino. También incluyó a su abuela, Reina Reech, quien acompañará a su hija en el quirófano, y a otros integrantes de la familia y amigos que se quedarán a cuidarlos en su casa mientras su madre se encuentre en la clínica.

Juana Repetto mostró el dibujo que hizo su hijo antes de la llegada de su hermanito

Esto hizo que una seguidora la cuestionara a través de un mensaje privado de Instagram: “¿Y el padre? También le tenés que hablar, por más que no estén juntos". La influencer no ocultó su malestar y decidió hacer una respuesta pública. “No sigan que las hormonas no están para bollos”, anticipó y acto seguido explicó la ausencia de Graviotto tanto en la imagen como en el parto.

Juana Repetto mostró el dibujo que hizo Belisario para representar el nacimiento de su hermanito (Foto: Instagram @juanarepettook)

“Él hizo un dibujo sin que yo le dijera nada. Venimos hablando de cómo va a ser el momento del nacimiento, ya que va a dormir por primera vez sin mí. Venimos hablando de cómo va a ser la llegada de Timoteo y mis noches en la clínica y de quiénes van a venir a quedarse con él y Toro las noches que yo no estoy. Evidentemente, lo que eligió dibujar fue eso”, le respondió la actriz a la cuenta que la increpó.

Juana Repetto le respondió a una seguidora que la cuestionó por la ausencia de su exmarido en un dibujo que hizo su hijo (Foto: Instagram @juanarepettook)

En esta misma línea aclaró que su exmarido no estará presente en el nacimiento de su hijo y explicó los motivos. “El padre no va a estar ni en la clínica ni acá con él porque está trabajando en otro país. Por eso no está en el dibujo”, sostuvo. A modo de cierre, escribió con ironía: “¿Alguna otra orden más que quieras darme acerca de lo que tengo que hablar con mis hijos o ya está bien?”.

Juana Repetto reveló que Sebastián Graviotto no estará presente en el nacimiento de su hijo, puesto que se encuentra trabajando en el exterior

Repetto y Graviotto terminaron su matrimonio en abril de 2025. Cuando se hizo pública la noticia de que iban a ser nuevamente padres, aun separados, la influencer le reconoció a Pepe Ochoa para LAM (América TV) que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”. “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”, reflexionó. Asimismo, aseguró que, si bien el nuevo integrante de la familia iba a ser recibido con mucho amor, no iba a cambiar la situación familiar.