Juana Viale habló su posible mudanza a Uruguay: "No tengo nada que ocultar"

17 de septiembre de 2020 • 15:38

Al grupo de celebridades argentinas que buscan una mejor calidad de vida al otro lado del Río de la Plata, como Susana Giménez y Oscar González Oro, se podría sumar Juana Viale, quien finalmente se refirió a la posibilidad de radicarse en Montevideo.

Luego de los rumores que sonaron fuerte durante el último tiempo, según los cuales la nieta de Mirtha Legrand había estado realizando trámites en la embajada del Uruguay para obtener la residencia de ese país junto a su hermano Nacho Viale, la actriz y conductora reveló que su partida, en efecto, es una posibilidad.

"Puede ser que me vaya, pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora", dijo Viale, quien conduce el histórico programa de su abuela por eltrece hasta que pase la pandemia.

De acuerdo a lo difundido en el ciclo Confrontados (elnueve), Juana estaría buscando una casa para vivir con su familia en un exclusivo barrio de la capital uruguaya, además de una escuela para sus hijos, información que la actriz no desmintió.

"Si me quiero ir lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué empezaron a decirlo por todos lados", sostuvo en el programa Implacables.