Juana Viale respondió los rumores de un supuesto romance con Mauricio Macri: “Creo en mi luz”

Juana Viale, en su cuenta de Instagram, respondió acerca de los rumores que la vinculan como tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años de relación. En un extenso comunicado, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) desactivó cualquier tipo de rumor que la vincula con el expresidente.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó Viale, desligándose de los rumores que circularon por los medios en las últimas horas.

El descargo de Juana Viale al ser vinculada como la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

En esa misma línea, siguió: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

Visiblemente afectada por estar involucrada en la ruptura matrimonial de Macri y Awada, la presentadora televisiva agradeció a su círculo íntimo por contenerla: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

Mauricio Macri se separó de Juliana Awada

Los dichos de Juana Viale se sumaron a una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo y la política. Tras 15 años de relación, Macri y Awada decidieron separarse en un hecho que se meditó durante un largo tiempo y se terminó de confirmar previo a las Fiestas, según pudo saber LA NACION.

La relación empezó cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2009, la pareja se conoció en el Ocampo Wellnes Club de Barrio Parque, un selecto y reconocido gimnasio de la zona. Por ese entonces, Awada tenía 35 y él, 50. Después de una cena y un fin de semana en Tandil, se terminó de confirmar el romance que luego los llevó a convivir y a formalizar el vínculo con una boda soñada. Dos años después, en 2011, nació Antonia, la hija en común entre Macri y Awada, lo que llevó a fortalecer aún más la relación.