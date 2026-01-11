“Hola, guapa”: Juana Viale hizo un chiste con el audio de Luciano Castro e hizo reír a todos en la mesa

Juana Viale dio inicio al ciclo 2026 de su programa desde Mar del Plata. La conductora repitió la tradición de los Almorzando con Juana Viale (eltrece) y su primera emisión no quedó ajena al contexto mediático de la semana, dominado por Luciano Castro y los audios que se filtraron de él para con Sarah Borrell. Casi desapercibido, se escuchó una broma al respecto por parte de la conductora que provocó la risa de todos.

Luego de la presentación del atuendo y de agradecer al Hotel Costa Galana por el recibimiento para transmitir desde allí el ciclo, Viale se sentó en La Mesaza y se dispuso a hablar con sus invitados: Florencia Peña, Laura Fernández, Martín Bossi, Federico Cyrulnik y Juan Ingaramo.

Al principio del programa, los invitados y Juana Viale trajeron el tema central de la semana sobre los audios de Luciano Castro a la mesa (Fuente: El Trece)

“¿Cómo están? Hablando a lo pavote”, comentó Viale. “Lo mejor ya pasó, que es toda la previa. Todo lo que teníamos que hablar ya lo hablamos. Ahora arrancamos con lo correcto”, respondió Florencia Peña entre risas. En ese instante se escuchó de fondo decir: “Hola, guapa”, que recordó al saludo de Castro a Borrell en el audio por privado para encontrarse con ella durante sus días en Madrid, en septiembre pasado. Pese a que pareció la voz de la conductora traer el tema a la mesa, el plano de la cámara no la enfocó.

“Oye Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Nada. Y si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos”, es uno de los audios que se viralizó en las redes sociales en donde se escucha a Castro dirigirse a Borrell.

Minutos después de ese impasse, ocurrió otro similar cuando Florencia Peña contó que luego de hacerse un estudio en los huesos descubrió que se achicó dos centímetros. En ese contexto sobre la altura, Fernández empezó una anécdota sobre que no entraba en el plano de grabación por una diferencia en el tamaño con un actor.

La broma sobre Luciano Castro que casi pasó inadvertida en la mesa de Juana Viale

“Una vez con Luciano… Cáceres”, soltó la actriz. De inmediato, Viale advirtió: “Cuidado, cuidado, que Castro está en boca de todos”. Al continuar Fernández con la explicación, Bossi no contuvo la risa y se atragantó.

La icónica apertura de Juana Viale en su primer programa del 2026 desde Mar del Plata

Juana Viale deslumbró en el comienzo del ciclo de los almuerzos que se emite por El Trece. En esta ocasión utilizó uno de los vestidos que diseñó una de las cuatro ganadoras del concurso que organizó la producción para que luzca en la temporada en Mar del Plata.

“Un año después, en esta ciudad a la cual amo, me encanta. Es donde se concentra toda la Argentina, porque vienen a vacacionar acá y donde además están los espectáculos maravillosos en todos los teatros”, empezó desde el Hotel Costa Galana. En cuanto a su outfit, la conductora lució un atuendo que confeccionó Florencia Ullón, de Posadas. El estilo jugó con los colores marinos de “La Feliz” y de la tierra colorada de Misiones, sitio de origen de la modista.

La presentación del look de Juana Viale para la emisión desde Mar del Plata

“Es un vestido de satén, con degradé con naranja, terracota y celeste, con un corset estructurado y una falda de caída fluida que marca la silueta. Es muy elegante”, describió Viale.

Juanita Viale con Florencia Ullon, disenadora de su vestido

Luego de presentar el atuendo, dio paso a Ullón, quien viajó desde la provincia misionera para participar del primer programa. “Estoy muy emocionada, se me notan las lágrimas. Me inspiré en una historia que sea tanto mía como tuya. Y como ibas a grabar en Mar del Plata, combiné los colores y los matices de la tierra colorada, que va desde el degradé naranja y que se une con la esencia de Mar del Plata. Ahí es donde aparecen los celestes. Transmití eso para que hoy te acompañen”.

“Lo esperamos un montón”, dijo Viale y explicó: “Debido a las distancias en Argentina, pero acá estoy”. El diseño tiene en el escote unos pliegues que recuerdan las olas y el peinado de la conductora consistió en unos bucles que fueron en sintonía con la temática y añadieron unas pequeñas conchas marinas en cristales.