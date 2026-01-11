Juana Viale estrenó desde Mar del Plata y sorprendió con su look playero: olas y tierra colorada en todo el cuerpo

Este domingo 11 de enero, Juana Viale inauguró el inicio del ciclo del Almorzando con Juana Viale (eltrece) desde Mar del Plata. Fiel a la tradición que empezó su abuela, Mirtha Legrand, la conductora emitirá desde “La Feliz” una serie de cuatro programas. En esta ocasión lució un atuendo de la diseñadora Florencia Ullón. Como adelantó en diciembre, tras un concurso organizado por la producción, le dieron la posibilidad a diferentes modistos del país de vestirla, ante la ausencia de Gino Bogani.

En su primer programa recibió en La Mesaza a Florencia Peña, Martín Bossi, Laurita Fernández, Juan Ingaramo y Federico Cyrulnik, lo que definió un apoyo a las obras de teatro que se presentan en la ciudad balnearia.

El atuendo de temática marina que lució Juana Viale en su primer programa del 2026

“Un año después, en esta ciudad a la cual amo, me encanta. Es donde se concentra toda la Argentina, porque vienen a vacacionar acá y donde además están los espectáculos maravillosos en todos los teatros”, empezó desde el Hotel Costa Galana. En cuanto a su outfit, la conductora lució un vestido que jugó con los colores marinos de La Feliz y representativos de Posadas, Misiones, sitio de origen de Ullón.

“Es un vestido de satén, con degradé con naranja, terracota y celeste, con un corset estructurado y una falda de caída fluida que marca la silueta. Es muy elegante”, describió Viale.

Juana Viale lució un diseño de Florencia Ullón, una de las cuatro ganadoras del concurso que organizó su programa (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Luego de presentar el atuendo, dio paso a Ullón, quien viajó desde la provincia misionera para participar del primer programa. “Estoy muy emocionada, se me notan las lágrimas. Me inspiré en una historia que sea tanto mía como tuya. Y como ibas a grabar en Mar del Plata, combiné los colores y los matices de la tierra colorada, que va desde el degradé naranja y que se une con la esencia de Mar del Plata. Ahí es donde aparecen los celestes. Transmití eso para que hoy te acompañen”.

“Lo esperamos un montón”, dijo Viale y explicó: “Debido a las distancias en Argentina, pero acá estoy”. El diseño tiene en el escote unos pliegues que recuerdan las olas y el peinado de la conductora consistió en unos bucles que fueron en sintonía con la temática y añadieron unas pequeñas conchas marinas en cristales.

El look de Juana Viale combinó los colores marinos de Mar del Plata con el tono tierra colorada de Misiones (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Cabe remarcar que en diálogo con Pablo Mascareño, para LA NACION, Juana destacó: “Amo hacer el programa en Mar del Plata. Además, sucede algo particular con los invitados, es energético. Estar al lado del mar se entromete en todos; por eso sale fresco, alegre, dinámico”. Y fue contundente sobre su apreciación acerca de salir de Buenos Aires: “No estar encerrados en un estudio, que es como una caja negra, hace que todo salga distinto”.