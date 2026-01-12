Video: la primera imagen de Christian Petersen tras su internación
El cocinero reapareció en sus redes en su granja ubicada en San Pedro; “Un guerrero en el jardín”, destacó en una historia en su cuenta de Instagram
- 2 minutos de lectura'
Christian Petersen, reconocido chef de 56 años, recibió el alta médica el pasado martes 6 de enero luego de haber sufrido una descompensación cuando ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi.
Luego de una ardua recuperación junto al cuerpo médico del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y del Alemán en Buenos Aires, Petersen volvió a su casa tras estar internado 26 días por una falla multiorgánica.
Durante la jornada del domingo, el chef fue grabado regando los vegetales en una huerta y esto fue tomado como una señal positiva de recuperación. “Un guerrero en el jardín. Regenerando día a día”, aclaró en el video.
Ubicado en La Villa Rural, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Petersen decidió alejarse de la ciudad y se conectó con la naturaleza de este lugar donde cultiva y selecciona los mejores vegetales y hortalizas para sus restaurantes.
Previo a la difusión de este registro fílmico, el cocinero y empresario reconoció que los médicos del Hospital Ramón Carrillo le salvaron la vida. “Por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.
Apasionado de los entornos naturales, Petersen destacó la atención médica recibida: “Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida“.
