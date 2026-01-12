LA NACION

Video: la primera imagen de Christian Petersen tras su internación

El cocinero reapareció en sus redes en su granja ubicada en San Pedro; “Un guerrero en el jardín”, destacó en una historia en su cuenta de Instagram

El video de Christian Petersen en Instagram tras su recuperación

Christian Petersen, reconocido chef de 56 años, recibió el alta médica el pasado martes 6 de enero luego de haber sufrido una descompensación cuando ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi.

Luego de una ardua recuperación junto al cuerpo médico del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y del Alemán en Buenos Aires, Petersen volvió a su casa tras estar internado 26 días por una falla multiorgánica.

Christian Petersen estuvo internado en San Martín de Los Andes

Durante la jornada del domingo, el chef fue grabado regando los vegetales en una huerta y esto fue tomado como una señal positiva de recuperación. “Un guerrero en el jardín. Regenerando día a día”, aclaró en el video.

Ubicado en La Villa Rural, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Petersen decidió alejarse de la ciudad y se conectó con la naturaleza de este lugar donde cultiva y selecciona los mejores vegetales y hortalizas para sus restaurantes.

La receta de Christian Petersen para comer sano tras su internación

Previo a la difusión de este registro fílmico, el cocinero y empresario reconoció que los médicos del Hospital Ramón Carrillo le salvaron la vida. “Por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Apasionado de los entornos naturales, Petersen destacó la atención médica recibida: “Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida“.

