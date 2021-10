Juana Viale reveló la primera pregunta que le hizo Mirtha Legrand tras su intervención cardíaca

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente. Luego de ser sometida a una intervención el pasado jueves para la colocación de dos stents, la conductora de 94 años mostró signos de mejoría y, desde su entorno, buscaron llevar alivio a sus seguidores. Ahora, Juana Viale reveló cómo fue la primera conversación que tuvo con su abuela luego del procedimiento.

“Está evolucionado de una manera maravillosa. Quédense tranquilos: hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Estuve con ella antes de la internación, divina”, contó Viale el sábado pasado en La Noche de Mirtha Legrand con Juana (eltrece).

En las últimas horas, sorprendida por un móvil de Intrusos (América), dio más detalles sobre cómo fue su primer encuentro con la diva después de la intervención. “Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, destacó. Además, Viale se refirió a la filtración de la foto de Mirtha durante su internación. “Una pelotu... que te hagan esas cosas. Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie”, consideró.

En relación con la salud de su abuela, explicó que “está todo bien, todo mejorando” y que es posible que no le den el alta durante este martes. “Va a estar hasta que esté todo óptimo”, señaló. “Estuve con ella y está muy tranquila. No es que se desvaneció ni pasó nada de todo eso. Siempre consulta con el médico”, remarcó.

Juana Viale contó cuál fue la primera charla que tuvo con Mirtha Legrand tras su operación

Por último, Juana habló sobre la atención que recibió Legrand en el último tiempo y subrayó que “nada de las cosas que le hicieron fueron improvisadas”. Y añadió: “No fue una cosa que uno tenía que actuar y tomar decisiones... No, no, no, por eso estamos todos tranquilos, está todo bien. Ella está bien, de buen ánimo, está comiendo”.

El último parte médico de Mirtha Legrand

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. Continuará con monitoreo hasta su total recuperación“, sostiene el parte médico del sanatorio Mater Dei, firmado por el director médico del centro, Roberto Dupuy de Lome. “De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el día miércoles 6/10 a las 11. Muchas gracias a todos por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia″, finaliza el texto.

El malestar de Legrand comenzó el miércoles 29 de octubre por la noche, por lo que al día siguiente, el médico personal de la diva la revisó y le aconsejó que se internara para realizarse una serie de estudios específicos. Finalmente, en el Mater Dei se le detectó el problema coronario y debió ser intervenida para la colocación de dos stents.

“Se hizo un electrocardiograma donde se veían algunas alteraciones y por eso fue a la clínica. Está muy bien y sin dolor. Es solo un cuadro sospechoso y se lo observa por 48 horas. Parece algo muy sencillo, pero al tener en cuenta su edad es que se decide hacerle un seguimiento más cercano”, explicaron fuentes médicas a este medio.