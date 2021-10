El desgarrador testimonio de Cristian U sobre la muerte de su padre: “No me lo dejan cremar”

Este lunes por la mañana, Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, relató, al borde de las lágrimas, cómo había sido el episodio del domingo en la madrugada que terminó con la muerte de su padre. El exparticipante de Gran Hermano había subido a las redes el momento en que llegaba con su papá descompensado al Hospital Argerich y había denunciado que nadie se acercó para ayudarlo.

“Me lo dejaron morir ahí, no lo asistió nadie”, sentenció el actor en una entrevista televisiva.

Cristian U dialogó este lunes con Ángel de Brito en el programa LAM (eltrece). Allí, siempre visiblemente conmovido, contó los que fueran los momentos previos a la muerte de su padre, Fabio Urrizaga, el domingo en la madrugada.

El desgarrador testimonio de Cristian U sobre la muerte de su padre: "Nadie vino a socorrerme"

El actor dijo que su papá había llegado de cenar con su pareja y unos amigos a su casa en La Boca, que se acostó y un rato más tarde su pareja, Vivi, comenzó a escuchar “ronquidos”. “Ella fue a ver qué pasaba y mi papá había empezado a convulsionar”, señaló Cristian U.

“Vivi llama primero al 911 y al 107. Se comunica después conmigo. Yo estaba en Puerto Madero. A La Boca son 10 minutos. Habré tardado 15 minutos en llegar -continuó el actor-. Estaba la policía. Empiezo: ‘Llamen a la ambulancia’. Yo no soy médico pero traté de hacerle RCP, y le hablaba y lo acariciaba la cara y le masajeaba el corazón”.

Luego de esperar unos 20 minutos la llegada de la ambulancia, Cristian U reaccionó. “‘Me lo llevo’, digo. Y el policía me dice: ‘No te lo podés llevar’. ‘No me lo puedo llevar qué', le respondo. Lo pongo en una colcha y lo cargo. Nunca levanté una cosa tan pesada en la vida. Me lo llevé como pude. Justo llegó mi hermano. Nadie me ayudaba Sé que los policías no podían tocarlo, pero la parte humana tampoco existía”, contó.

El momento en que el ex Gran Hermano lo bajó de su auto y lo subió a una camilla sin ayuda

“Como pudimos lo subimos al ascensor y bajamos. Lo metimos como pudimos también en el auto y salimos para el (Hospital) Argerich, que está a cinco minutos de la casa de mi viejo”, añadió.

A continuación, el ex Gran Hermano contó lo que se pudo apreciar en el video que subió a las redes: el momento en que baja a su padre del vehículo y comienza a pedir ayuda. “Cuando llego, meto el auto en el estacionamiento y empiezo a los gritos: ‘¡Mi papá está muerto! ¡Mi papá está muerto!’. El de seguridad me abre la puerta y me pasa una camilla”, contó.

“No había nadie, nadie que me socorriera. Un camillero... los médicos sé que no pueden salir, pero los enfermeros, camilleros, que son los que reciben a la gente. No había nadie”, enfatizó Cristian U.

“A lo mejor lo hubiesen salvado”

“Entonces, como no había nadie, lo entro al hospital. Lo entramos hasta la segunda puerta y ahí aparecen un médico y una médica, y ella me dice: ‘No pueden pasar más de acá', y se lo llevan”, continuó.

Más adelante, el actor narró que se acercó un médico a él 15 minutos más tarde y le dijo: “Lo reanimamos, le pusimos el electroshock, levantó signos vitales, pero lo perdimos y no pudimos hacer nada”.

Entonces, Cristian U, visiblemente conmocionado, reflexionó: “Date cuenta. Está clarísimo. Si hubiesen llegado tanto que se venden en las propagandas, que llegan en 10 minutos a todos lados... pero nunca llegaron a la casa de mi viejo, a cinco cuadras del hospital. A lo mejor lo hubiesen salvado. Y me lo dejaron morir ahí, nadie me asistió”.

Cristian U se quebró al recordar a su padre, Fabio Urrizaga captura el tre

A continuación, el actor señaló que, hasta ese momento, nadie lo había llamado para pedirle disculpas por lo ocurrido y señaló otra circunstancia que le suma angustia al trágico momento vivido el domingo. “Te cuento otra -dijo-. Mi papá dijo que hubiese querido ser cremado y ser llevado a Córdoba, y me vengo a enterar por la cochería que por el estilo de muerte de mi papá tampoco te lo permiten cremar”, expresó.

“Una locura todo. Un manoseo, una injusticia. Es todo una basura”, concluyó su testimonio Cristian U.