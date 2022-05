“¡Sos Paola Krum!”: la foto de Juana Viale que desconcertó a sus seguidores

Si bien no suele realizar publicaciones en sus redes con frecuencia, cuando lo hace, allí aparece su público para demostrarle que la estaba aguardando y que ninguno de sus posteos pasará inadvertido. Esto mismo sucedió cuando Juana Viale subió a su cuenta de Instagram una selfie en blanco y negro en la que se la podía ver con un look diferente, el flequillo más despeinado y largo, y lo que parece ser un top con plumas. Si sus fans la notaron cambiada, estaban en lo correcto: en la foto Juana estaba caracterizada como un personaje del flamante largometraje que está filmando.

“Mi nombre es Veronica. #RecursosHumanosPelícula. Acá andamos, en Córdoba”, escribió la actriz en la leyenda de la imagen que compartió tan solo unos días atrás, en plena filmación de la producción del mexicano Jesús Magaña. Aunque muchos followers le desearon éxito con el proyecto, muchos otros no pudieron evitar notar que Viale está parecida a la actriz Paola Krum y se lo expresaron en sus comentarios.

“En un primer flash, pensé que eras Paola Krum”, “¡Sos Paola Krum”, “Juana, estás muy parecida a Paola Krum, me gusta tu flequillo”, “De esta manera te parecés un poco a Paola Krum”, fueron algunos de los (similares) comentarios que le dejaron a Juana, en cuya publicación incluso arrobaron a la actriz de El primero de nosotros, al mencionarle que tenían el mismo flequillo. Recordemos que Viale se encuentra nominada a los premios Martín Fierro -que se entregan esta noche, con cobertura en vivo en LA NACION- en la categoría de mejor conducción femenina por Almorzando con Mirtha Legrand, el programa de su abuela que ella misma comandó durante 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En cuanto a Recursos humanos, el film que Juana está rodando en Córdoba, cuenta la vida de Gabriel Lynch (Humberto Busto), un hombre muy inteligente, pero también con mucho resentimiento que cree que cuando queda vacante un puesto importante en su empresa, él debe tomarlo. Sin embargo, llega Constantino (Giuseppe Gamba), el hijo recomendado de alguien, y se queda con el trabajo en cuestión.

La llegada de los 40 y una reflexión

Juana Viale (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Hace exactamente un mes, el 15 de abril, Juana Viale festejó la llegada de los 40 y se la notó muy introspectiva. La conductora agradeció “por lo vivido”, aseguró haber aprendido mucho en este camino y adelantó que irá “por más”.

“Mucho vivido. Mucho recorrido. Mucho aprendido”, escribió en Instagram. “¡Ahora a seguir por más! Gracias por lo sucedido”, añadió. La publicación superó los 60.000 likes y se llenó de comentarios de sus seguidores y de sus seres queridos. En el posteo se podía ver a Juana con un pañuelo en la cabeza, a modo de turbante, adornado con flores.

En la publicación “apareció” su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, a quien conoció en 2019 a través de amigos en común y del que, según aseguró en la mesa de su programa, está “muy enamorada”. “No acredito tu belleza… marciana favorita. Podemos hablar de tu rostro también, pero redundancias, ¿vio?”, le comentó su novio.

Semanas atrás , la actriz y conductora fue vista con su padre, Ignacio Viale Del Carril, compartiendo una salida familiar durante la exposición de las obras de la artista plástica Pilar Lacalle Pou. El evento se realizó en la residencia del embajador de Uruguay, Carlos Enciso Christiansen, y en el mismo también dijeron presente Teresa Bulgheroni, el Soda Stereo Charly Alberti, Federico Bonomi, Martín Cabrales y el decorador Gerard Confalonieri, entre otros invitados. La hermana del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, mostró las obras de su colección “Pintando que es gerundio”, en el marco de su reciente participación en la V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina, y aprovechó el encuentro para intercambiar unas palabras con la nieta de Mirtha, quien eligió para la noche un tapado de paño y terciopelo, vestido largo, guantes y cartera vintage de Prada.

Juana Viale, este verano, en Punta del Este, cuando hizo con LA NACION un gran balance de su 2021; esta noche, aspira a un premio Martín Fierro Ricardo Figueredo