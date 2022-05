Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, fue invitada a los Martín Fierro y tomó una tajante decisión

Los Martín Fierro, el evento más trascendente de la televisión argentina, tendrán su 50° entrega este domingo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Se trata de la premiación a las producciones y labores más importantes que se llevaron a cabo en la pantalla chica durante 2021. Como suele suceder en estos casos, el despliegue periodístico alcanza grandes magnitudes y la prensa intenta dar a conocer todos los detalles de esta celebración; entre ellos, quiénes asistirán y quiénes no.

Dentro de una extensa lista de presentes, la familia de Mirtha Legrand es una de las que se lleva más miradas y flashes de las cámaras. Como un legado, las diferentes generaciones encontraron su lugar en los medios de comunicación y, por ende, muchos están expectantes por saber quiénes de ellos irán a la entrega de premios. No obstante, la periodista Laura Ubfal logró, mediante consultas al circulo íntimo, confirmar una ausencia: la de Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale.

En la emisión de su programa Gossip (Net TV), Ubfal reveló la ubicación de Mirtha Legrand durante la ceremonia de esta noche. Así, contó que la diva de los almuerzos se sentará al lado de la mesa donde estará Susana Giménez, y agregó: “Mirtha va a estar con su hija Marcela Tinayre, que confesó que va muy tranquila. También, va a estar allí Juana Viale, por primera vez, con su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn”.

Ámbar de Benedictis no estará presente en los Martín Fierro

Luego, ante la sorpresa de la audiencia, especificó los motivos de la ausencia de la bisnieta de Mirtha: “No va a estar. Hablé con Nacho Viale y le pregunté específicamente por Ámbar. Me dijo que él va con su novia, pero que no va a estar Ámbar. Ella es muy tímida, considera que no forma parte de la familia de la tele. Solamente apareció aquel día que su abuela volvió a la televisión y se produjo el reencuentro de las cuatro generaciones. Se pensó que iban a estar las cuatro generaciones, pero no”.

La joven de 19 años se erradicó el año pasado en Francia para estudiar la carrera de artes visuales de la reconocida Universidad de la Soborna y, en los últimos días, volvió al país porque está en las vacaciones del ciclo lectivo. A pesar de ello, su imagen se contrapone con la de Viale y Legrand, quienes se exponen ante las cámaras, producto de su trabajo.

Por último, la periodista reveló qué Legrand será distinguida por su trayectoria: “Va a haber un momento especial, que no llega a ser homenaje. La misma casa que hizo el Martín Fierro de cinco brillantes para Susana, le va a dar una joya de regalo a Chiquita, por ser un récord mundial, una persona que a los 95 años sigue haciendo su programa de televisión”.

Los Martín Fierro se emitirán este domingo 15 de mayo desde las 19.30 por Telefe y la plataforma de streaming gratuita Pluto TV. En la antesala, Iván de Pineda y Paula Chaves serán los encargados de dialogar con los invitados para saber sus sensaciones del momento, mientras que Robertito Funes Ugarte y Agustina Casanova estarán en la alfombra roja para analizar las vestimentas y los looks.