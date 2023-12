escuchar

Desde su última relación oficial que mantuvo con el productor musical Santiago Macorrea, de quien se separó en 2020, Lali Espósito no volvió a blanquear ningún otro vínculo amoroso. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la artista estaría en algo con un famoso humorista político.

Fue Juariu, la periodista especialista en espiar a los famosos, quien a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 722.000 seguidores, reveló algunas coincidencias que encontró entre la intérprete de “Disciplina” y Pedro Rosemblat, el conductor de Gelatina. Entre ambos hubo un intercambio de likes en distintos posteos de la red social.

Lali Espósito estaría en pareja con Pedro Rosemblat (Foto: captura/Instagram)

Al señalar los “Me gusta” entre la cantante y el humorista, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) agregó: “Yo los amo a los dos”. Y en las siguientes stories indicó: “Se empezaron a seguir hace poco y ayer [por el día martes] ella fue a verlo a él al Konex, donde presenta Saliendo que es eléctrica”.

En ese sentido, Pochi ,de Gossipeame, sumó: “Tomo esta historia de Juariu para decirles que medio que me confirmaron que habría habido o habría algo entre Lali y Pedro Rosemblat”.

Rosemblat es conocido por su personaje “El Cadete” y por su trayectoria en el ámbito del humor político. Meses atrás fue el moderador de la presentación de la reedición del libro Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner.

El joven de 33 años también participó en el programa El Destape (C5N), pero antes fue el centro de atención en lo que respecta a la política con su personaje ‘Pibe Trosko’, que lo llevó a publicar el libro Patria o suerte. Venceremos, en 2013.

Cuál es la condición “primordial” que Lali busca en una pareja

Ante las recurrentes preguntas de por qué estaba soltera, Lali Espósito decidió publicar un video a fines de septiembre de este año para llevarle “tranquilidad” a su más de siete millones de seguidores sus más de siete millones de seguidores en TikTok.

“Hola, buen día. Quiero aclarar cosas, porque a veces veo en las redes comentarios sobre por qué yo estoy soltera”, comenzó la ex Casi Ángeles. Desde su casa y mientras tomaba mate, la cantante de fama mundial apuntó: “¿Por qué Lali elige estar soltera? Bueno, mucho se dice del amor libre, de que tengo el corazón roto por tal persona... Hay gente que cree que ser bisexual implica no poder estar de novia porque no te podés decidir. Hay gente que inventa parejas”.

“Tomé la decisión en este TikTok de decir realmente el motivo por el cual no estoy de novia. Y es que hay algo que está siendo primordial, de un tiempo a esta parte, para mí. Para imaginar, quizá, un tipo de vínculo con alguien. Algo que intento decir que no es tan importante, pero es una exigencia”, siguió.

Y con la gracia que la identifica, completó: “Estoy esperando a que la vida me ponga delante una novia o un novio... chef. Quiero estar de novia con un chef. Quiero comer comida increíble, otras cosas increíbles también, pero sobre todo comer. No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo. Quiero que sea chef”.