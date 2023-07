La confesión de Lali Espósito sobre su salud mental y la medida que tomó

escuchar

La visibilidad que da la popularidad ha permitido a varias estrellas compartir en público sus problemas de salud mental con fines de concientización. Si días atrás fueron jóvenes referentes locales como Tini Stoessel, Nicki Nicole o La Joaqui las primeras en hablar del tema, ahora Lali Espósito se suma a las figuras que deciden no ocultar sus emociones y hablar abiertamente sobre la ansiedad y otros trastornos con los que se enfrentan.

En una entrevista para el podcast No lo hagas fácil, conducido por el youtuber mexicano Juanpa Zurita, la cantante y actriz argentina repasó algunos de los momentos más difíciles que le ha tocado atravesar debido a las exigencias de su carrera artística.

“Te voy a ser muy sincera, lamentablemente yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad, nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto”, introdujo primero la intérprete de “Obsesión”. Y continuó: “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parece que estoy bien, pero no es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan mil cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno, pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo: ‘tranquila’”.

La actriz, que acaba de realizar una gira por España, reveló que la situación que le tocó vivir “no fue fácil” y contó que tuvo que poner límites para no verse sobrepasada. “Recién a mis 30 años tuve que aprender a decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’, porque significa: ¡cómo que yo no puedo! ¡Sí, yo puedo todo! Me malacostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”,relató.

La artista compartió que este año, por primera vez, se está replanteando cómo encarar el trabajo. “Porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”.

Frente a los múltiples proyectos profesionales que la tienen como protagonista, Lali comprendió la necesidad de cuidar su salud mental. “Me di cuenta de lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, todo lo que mi voz banca, me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final y aprender a decirle a quien tengas al lado: ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, concluyó.

En los últimos meses, varias jóvenes artistas argentinas han decidido romper el silencio y compartir con sus fans sus experiencias en relación a los problemas de salud mental, dentro de una tendencia también global que he permitido, a través de los artistas, poner sobre la mesa estas problemáticas.

El pasado mes de junio fue Tini Stoessel quien se quebró en pleno show durante su tour por España para lanzar un mensaje que sorprendió a todos. “Hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan”, pronunció entre lágrimas la ídola teen al micrófono.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

Días antes, la ex Violetta confesaba al diario El País que su vida estaba “buena de a ratos” y afirmaba haber atravesado un proceso “de tocar fondo”. Sobre ello, dijo: “No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”.

Sin embargo, la artista advertía que su decisión de hacer pública su situación perseguía naturalizar el tema. “Siento que al contarlo mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, agregó intentando ser un ejemplo para aquellos que estén pasando por algo similar.

LA NACION