El comunicador político Jonatan Viale realizó una dura crítica al gobierno nacional respecto a la situación actual de las y los jubilados.

El periodista político Jonatan Viale , en su editorial en el programa Realidad Aumentada (A24), se refirió a los recientes anuncios que realizó el Gobierno de Alberto Fernández , entre la suspensión de aumentos en los servicios y el incremento en las jubilaciones.

"Quiero que hablemos sobre la desgracia que significa ser jubilado en Argentina. Desde junio, el haber mínimo bruto pasa de 15.892 a 16.864 pesos, eso significa un aumento mensual de 972 pesos para los próximos 3 meses y con el descuento para el PAMI son 32 pesos más por día. Por más que te lo quieran disfrazar de sintonía fina o solidaridad lo que están haciendo con las jubilaciones se llama 'ajuste'", indicó el comunicador y detalló: "El que en diciembre ganaba 14.000 pesos con la fórmula suspendida hoy estaría ganando 17.400 pesos".

En la misma línea, el periodista realizó una comparación y se preguntó qué sucedería si esto fuera obra del expresidente y no de Fernández. "¿Qué pasaba si Macri hacía esto? En Argentina tenemos un grave problema de doble estándar, al peronismo se le perdonan cosas que a otra fuerza política no. Hay una doble vara política, económica, social y ética para medir las cosas", sostuvo.

El periodista le pidió al gobierno de Alberto Fernández sinceridad y transparencia respecto a la situación de la tercera edad en nuestro país. Fuente: LA NACION

Por otro lado, Viale también marcó la profunda crisis en la que nuestro país atraviesa la pandemia más brutal de nuestra historia. "Argentina es un país que castiga al que se rompe el lomo, al emprendedor, al laburante, al que trabajó toda su vida. Y al mismo tiempo mucha gente que no cumple con la Ley no la pasa tan mal. Filosóficamente hablando, Argentina es un país tremendamente injusto con los que más esfuerzo hacen, pero no solamente con los jubilados, es en general. Ocho de cada diez argentinos tienen menos ingresos a partir de la cuarentena".

Para finalizar, el periodista realizó una dura crítica a la comunicación estatal y le pidió al Gobierno transparencia y sinceridad: "Es un momento delicado para todos los argentinos. Entendemos perfectamente que el mundo nos cayó encima (literalmente), que estamos ante una pandemia tremendamente letal y que no había otra que parar el país porque sino tendríamos 16 mil muertos como Brasil. Lo único que pedimos es mucha responsabilidad y que no nos mientan. Que no nos digan que los jubilados van a estar mejor porque eso es una simple y llana mentira".