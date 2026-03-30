Julián Serrano fue víctima de un violento robo en su auto: “Dame el celular o te mato”

El youtuber Julián Serrano contó en su cuenta de TikTok cómo le robaron su celular en el barrio porteño de Parque Patricios. El hecho sucedió el viernes pasado cuando circulaba con su auto por esa zona, siguiendo las órdenes del GPS para localizar una cancha de fútbol donde iba a jugar con sus amigos.

Contado en primera persona, Serrano explicó el modus operandi de los maleantes: aprovecharon que un camión de recolección de residuos obstaculizó el tránsito de la calle y uno de ellos se apersonó para romperle el vidrio del vehículo al grito de que le diera su celular.

Julián Serrano sufrió un violento robo

“Dame el celular o te mato”, fue la frase que utilizó el delincuente para amedrentar al cantante. “Se lo di porque no sabía cuántos eran, y pensé: ya veo que me clavan un puntazo y me desangro en Parque Patricios”, relató, horas después del siniestro que lo dejó incomunicado y perdido por una zona que no frecuentaba.

La serie de contratiempos incluyó no encontrarse con sus amigos, quienes le habían pasado erróneamente la dirección de la cancha de fútbol. Para colmo de males, sin tener el navegador satelital como apoyo, Serrano quedó desorientado sin saber cómo volver a su casa.

Julián Serrano contó en sus redes lo que sucedió en Parque Patricios

“No sabía qué hacer y entré a preguntarle a la gente, y terminé agarrando para Ezeiza, todo mal. Encima, sin ventanilla y ya se estaba haciendo de noche", relató el influencer, quien vivió momentos de zozobra por el daño material.

A medida que se desarrolló su relato, Serrano contó el inédito momento al cruzarse con un taxista que encontró en una estación de servicio y lo guio hasta su hogar.

“Después no tenía GPS para volverme y me estaba desviando. Le pregunté a un señor de un taxi y le dije que iba a una dirección y yo lo seguía atrás y le pagaba el viaje. Emprendimos la aventura donde yo lo iba escoltando. Bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio”, destacó previo a dejar su auto en el taller para que le repongan el cristal de la puerta del conductor.

La repercusión de los seguidores en TikTok

Sin que la situación pase a mayores, el cantante siguió camino a su casa sin el celular, pero con la tranquilidad de no sufrir ningún daño físico a raíz de la rotura de vidrio. "Es muy frustrante. Tengo una bronca que no se dan una idea", sintetizó Serrano, en un video que se hizo viral en las redes sociales.

A raíz de su popularidad en las plataformas digitales, Julián recibió la contención de los usuarios quienes, en primer lugar, celebraron que él se encuentra bien, sin ninguna herida cortante. “Hay que agradecer que vos estás bien Juli, es lo más importante”; “Gracias a Dios no te paso nada. Lo material se recupera. Bendiciones”; “Menos mal que no fue en su cumpleaños”; “Nunca dudes de tu sentido arácnido hermano” y “Me sorprendió lo resolutivo, no le tenía fe”, fueron los comentarios más destacados del posteo publicado en TikTok.