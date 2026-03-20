El look reciclado de Máxima Zorreguieta con un accesorio en la cabeza que marca tendencia

Elegancia, sofisticación y una cuota importante de originalidad. Esas son las principales características del guardarropa de Máxima Zorreguieta. Como reina consorte de los Países Bajos, hace 12 años da cátedra de moda y cautiva a todos con sus conjuntos de pantalón y saco, vestidos de gala, faldas midi y su extensa colección de tocados y pares de stilettos en diversos colores con los que siempre causa sensación. Pero, si hay algo que la identifica, es su compromiso con la moda circular. Es una de las mayores impulsoras de esta tendencia y en la mayoría de los eventos a los que asiste demuestra que no siempre es necesario estar “de estreno” y que una prenda puede tener múltiples usos. Esto volvió a demostrarlo esta semana cuando se lució con un ya conocido y formal outfit de tres piezas con un accesorio en la cabeza con el que marcó tendencia.

El jueves 19 de marzo la reina fue partícipe de la Semana de la Economía Circular. Acompañada por la Ministra de Clima y Crecimiento Verde, Stientje van Veldhoven, visitó la localidad de Haarlem, donde se interiorizó en el reacondicionamiento de trenes con materiales reciclados. Luego se trasladaron a Utrecht y visitaron Hof van Cartesius, un espacio de trabajo y laboratorio para emprendedores creativos y sostenibles, según detalló la casa de Orange-Nassau.

La reina Máxima cumplió compromisos en Haarlem y Utrecht en el marco de la Semana de la Economía Circular (Foto: Instagram @ministerkgg)

La jornada incluyó conversaciones con representantes del sector empresarial, como así también del gobierno, y el análisis de iniciativas ciudadanas sobre la influencia de la economía circular. También la monarca se interiorizó en el Pacto Circular de la Madera de Utrecht, que refleja el compromiso de las organizaciones para utilizar madera circular en sus proyectos, y culminaron el día en el Congreso de Emprendimiento Circular.

La reina se lució con un traje color berenjena y una camisa fucsia (Foto: Instagram @ministerkgg)

Para un día de viajes, mucha caminata y varias reuniones, Zorreguieta y su equipo optaron por un look formal de “oficinista”, pero al mismo tiempo canchero y colorido. Lució un set de blazer cruzado con botones, hombreras y bolsillos sobre la solapa en color berenjena de Zara. Lo combinó con un pantalón de tiro alto y corte recto, haciendo juego. En lugar de una camisa blanca, llevó una color fucsia que apenas sobresalía por debajo del saco abotonado.

El toque distintivo del look fue la vincha fucsia con piedras (Foto: Instagram @hetgroenebrein)

Completó el vestuario con un par de stilettos morados de Gianvito Rossi, su firma de zapatos predileta, y le puso especial atención a los accesorios. Se recogió el cabello y se dejó el flequillo sobre la frente para lucir una vincha fucsia con apliques de piedras de Namjosh Laxmi. Sumó aretes lilas, pulseras y anillos y, como toque final, un clutch color magenta, perfectamente combinado con el resto de las prendas.

La reina Máxima también lució el set color berenjena en marzo de 2023 (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Con este look, la reina nacida en la Argentina no solo demostró cómo usar una vincha, un accesorio que realza cualquier outfit, sino que demostró que en su guardarropa, las prendas no tienen fecha de caducidad. Estrenó este set de traje y camisa en octubre de 2022 durante una visita de Estado a Suecia, luego en marzo de 2023 para asistir a una actividad en la ciudad de Gouda y luego en marzo de 2024 para recorrer el Centro de Rehabilitación Militar Aardenburg en la localidad de Doorn.