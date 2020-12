En un podcast, Juliana Gattas, la cantante de Miranda, habló de un tenso episodio que vivió con Mirtha Legrand cuando fue invitada a uno de sus almuerzos

12 de diciembre de 2020 • 12:24

Además de su faceta musical, Juliana Gattas tiene un gran sentido del humor, que desde siempre mostró tanto en entrevistas como arriba del escenario. Por eso, la cantante de Miranda!, la banda que lidera junto a Ale Sergi, fue invitada a un podcast humorístico en el que reveló una situación algo tensa vivida en un almuerzo de Mirtha Legrand.

"El humor es infalible", sostuvo Gattas al comienzo de la entrevista. En diálogo con Adrián Lakerman, durante el podcast Humor en serio, la cantante habló de su interés por la comedia y del aspecto más lúdico de todo lo que hace. "Fui muy payasa, muy de descontracturar, odio la seriedad. Con el humor es todo maravilloso, se me relaja el cuerpo entero, la mente, me despierta la imaginación. Sin eso a mí me cuesta funcionar".

"Vos sabés que a mí me retó la señora Mirtha Legrand en un almuerzo en el que no metí ni un bocadillo, me estaba aburriendo muchísimo", comenzó Gattas sobre su experiencia en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). "Me empecé a enganchar con un camarógrafo a hacer caras a cámara, me ponía bizca. Y pasaban los bloques y yo me copeteé, viste, como todos ahí, con la intensidad que tiene todo eso", continuó.

Luego, contó que al cierre del ciclo Mirtha se mostró bastante ofendida por los gestos de la cantante. "Antes del final me dice: 'Te estuve viendo todo el programa, chiquita, que le estás haciendo caritas a cámara, si te aburre el programa te podés retirar'", contó Gattas. "Eso me dijo la señora Mirtha Legrand a mí que, bueno, ni me conocía. Éramos los Miranda! Si, me retó ya mucha honra ese reto, ¿no?", agregó.

Además, la artista habló de su incomodidad en determinados contextos. "Me aburre y no reniego para nada [de ser así], no es que creo que tengo que ser una persona más concentrada. Es como que ya está, ya me acepté así. Odio hablar de la AFIP, de guita, de todas esas cosas. No sabés lo que me evado. Imaginate si en cámara sentiste que me evado cuando son serios, lo que seré en la vida real", expresó. "El humor me sirve para irme de eso que no me gusta".