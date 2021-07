Julieta Díaz reveló el particular uso que le da a sus premios Martín Fierro

Julieta Díaz reveló en Los Mammones (América) qué hace con los premios Martín Fierro que ganó durante su carera. Luego de ver un clip en el que repasaron distintos papeles de su trayectoria en cine y televisión, el conductor Jey Mammon le preguntó qué hacía con las estatuillas doradas.

“¿Cuántos Martín Fierro tenés?”, preguntó Jey. “Creo que tres”, le contestó Julieta, pensativa. “Los ponés para las puertas, ¿no?”, repreguntó el conductor. “¿Cómo sabés? Los puse para trabar las puertas a algunos”, confesó la actriz. “¡Se lo vi en la cara! ¡Se lo vi en la cara!”, exclamó sonriente Mammon.

“Me pasó lo siguiente: cuando los gané los puse en la biblioteca, pero después me pareció mucho. Entonces los escondí en el placard. Y después dije: ‘¿Qué hago? No quiero esconder mi éxito’”, bromeó Díaz, provocando risas en el estudio. “Se amaba”, acotó el conductor. “Es como un chiste, es un agradecimiento y un mimo, pero también está en una situación graciosa como para trabar una puerta o usar de pisapapeles. No porque uno lo valore, sino porque es un juego, es súper arbitrario y subjetivo el por qué te eligen para un premio”, concluyó la actriz.

En otro momento de la entrevista, Mammon quiso indagar en una vieja obsesión de Díaz. “¿Cuando eras chica pasabas por la puerta de los subtes y te gustaba quedarte oliendo el olor que salía?”, le consultó, generando confusión entre los presentes. “Tenía ese TOC, me sigue gustando el olor del subte”, admitió la invitada. “Tiene un olor particular el subte”, agregó Jey. “A encierro. No entiendo qué me pasa con eso”.

“¿Lo trabajaste en terapia?”, quiso saber el conductor. “Lo trabajé en terapia, sí. Hago terapia desde los 12 años”, respondió Julieta.

LA NACION