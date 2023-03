Julieta dio a conocer detalles del casting y un insólito pedido que le hizo la producción de Gran Hermano

escuchar

A pesar de quedar en la placa de nominados para este domingo junto a Lucila y Camila, Julieta es una de las grandes candidatas a ganar el jugoso premio en efectivo de Gran Hermano (Telefe). Su simpatía, estrategia y transparencia fueron los grandes valores para conquistar al público; sin embargo, un tema reiterado a lo largo de su estadía fue su novio y en este sentido, reveló detalles del casting en relación con su vínculo amoroso.

En una conversación con Camila y Romina, Julieta habló de cómo fue su experiencia con la gente que lideraba los castings de esta edición del reality.

Julieta reveló detalles del casting de Gran Hermano

“Para mí que en los castings, yo sentía que ellos buscaban que corte... Para mí”, introdujo “Disney” ante la atenta mirada de sus compañeras y continuó: “Porque siempre me decían, ‘¿tu novio qué opina?, ¿tu novio qué piensa?’. Siempre”.

Romina, que tuvo una experiencia similar, le contestó: “Por ahí te lo hacían para estar seguros de que vos después no digas ‘no entro por mi novio porque mi novio no quiere’. A mí también me preguntaban cuando yo fui”.

Por último, Julieta aseguró que ella aclaró su relación desde el primer momento en el que comenzó el proceso del casting para la actual edición de Gran Hermano.

Cabe señalar que la participante tuvo varios episodios de angustia por extrañar a su pareja Lucca, quien fuera de la casa cobró relevancia cuando los televidentes veían una supuesta atracción de ella con Marcos y que, finalmente, siempre se trató de amistad.

