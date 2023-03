La fuerte advertencia de Gran Hermano a Rodolfo, el papá de Nacho: “La próxima habrá sanciones y expulsiones”

escuchar

A poco de la culminación de Gran Hermano (Telefe), los seis participantes recibieron la inesperada visita de sus familiares para tener apoyo e incidir en el juego. Como está establecido, los invitados no pueden brindan información del afuera, reglamento que se cumplió hasta este momento, en el que Rodolfo Castañares y Valentina Ginocchio son los únicos del exterior en la convivencia. Por la madrugada del jueves, el padre de Nacho puso en peligro el juego de su hijo y de algunos de sus compañeros con una particular charla, por la que recibió la advertencia de Gran Hermano.

“Tienen que convivir. Y yo siendo espectador vi una cosa y estando acá otra. Ni mejor ni peor, distinta. Es un juego de convivencia”, fueron las palabras de Rodolfo Castañares ante Nacho, La Tora y Camila, que alertaron a Gran Hermano por infringir el reglamento de mantener el aislamiento. La charla fue extensa durante la madrugada del jueves, en el que, con análisis y visiones distintas, los jugadores trazaron paralelismos en cómo influyó el ingreso de la familia al reality.

Gran Hermano: las palabras de Rodolfo que puso en peligro el aislamiento

Las palabras del padre de Nacho fueron suficientes para que se tomara la decisión de exponer una alerta ante el principio de lo que podría ser la ruptura del aislamiento del juego. Por este motivo, la voz de Gran Hermano lanzó una advertencia ante la atenta escucha de los participantes, que debieron reunirse ante su pedido. “Atención, chicos: todos saben que he recibido en mi casa a familiares para que participen de la prueba del líder y brinden apoyo y contención. Dicho apoyo no habilita manifestaciones relacionadas al afuera o a las estrategias de los participantes”, introdujo la autoridad del juego.

Acto seguido, continuó, ya focalizando en el accionar del invitado: “Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego. Sin embargo, Rodolfo, en una charla registrada esta madrugada, incumpliste con esta norma. Esto es una advertencia y confío que no va a volver a repetirse”. Al escuchar su nombre, el hombre quedó en shock sin poder reaccionar. Mientras tanto, Gran Hermano finalizó: “Si esto vuelve a suceder, tomaré medidas más severas como sanciones y expulsiones”.

Tras la culminación del comunicado, tanto Rodo como Nacho se llamaron a silencio y no cruzaron miradas ni tuvieron un acercamiento a pesar de estar sentados al lado. Para romper con el pesado ambiente que se generó, Romina tomó la palabra: “A veces no te das cuenta. Uno no lo hace adrede”. Mientras tanto, La Tora indicó que desconocía de qué charla se refería la autoridad del juego.

