Gran Hermano: a quién salvó Marcos de la placa de nominados el jueves 2 de marzo

Gran Hermano (Telefe) transita su recta final, con los últimos seis participantes en el juego. En esta instancia, quedan en evidencia las estrategias para ser parte de las últimas cuatro personas que queden en la casa más famosa. En este contexto, Marcos tomó una decisión crucial, como líder de la semana, que cambió de rumbo del reality: salvó a una de sus compañeras que conforman la placa y sorprendió con su elección.

El jueves por la noche, Marcos ejerció su rol de líder de la semana y comunicó su decisión. “Es muy difícil porque a todos los querés a esta altura. A todos les tengo mucho afecto y cariño. Me voy a basar en la afinidad”, adelantó ante la atenta mirada de las nominadas: Lucila, Camila, Julieta y Romina. Segundos después, eligió a la exdiputada.

Romina, Julieta, La Tora y Camila fueron las más votadas y conformaron la placa de nominación (Captura video)

Como ya es costumbre, el líder respondió al pedido de Santiago del Moro y comunicó una por una qué participantes no iba a elegir. A la primera que nombró fue a Camila, a quien le dijo que si bien tienen una buena relación, iba a priorizar a las personas con las que convivió más tiempo. Luego fue el turno de La Tora, que no pudo contener las lágrimas al escuchar a su compañero: “Siento que cada día la conozco y la quiero más. Me encantaría que afuera de la casa sea mi amiga”.

Gran Hermano: Marcos sorprendió con su salvación

La disputa quedó mano a mano entre Julieta y Romina, las dos participantes más cercanas a Marcos, con quienes el salteño encontró contención, risas y un gran cariño. Por este motivo, fue una determinación difícil de tomar, según sus propias palabras. Finalmente, se inclinó hacia la exdiputada, a quien definió como la persona que se ocupa de que todos estén bien en la casa.

Contrario a las especulaciones fuera de la casa, Julieta no fue la elegida por el líder. Se creía que iba a ser la afortunada por la gran relación entre ambos. De esta forma, el público deberá decidir ahora qué jugadora será la próxima eliminada. La Tora, Camila y Julieta quedaron en la placa final.

