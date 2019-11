Julieta Ortega y el ex de Florencia Kirchner se mostraron muy acaramelados en tiernas imágenes que compartieron en sus historias de Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019 • 12:58

Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja, el ex de Florencia Kirchner, decidieron mostrarse muy juntos en una serie de tiernas imágenes en sus historias de Instagram. Las fotos se viralizaron rápidamente y los seguidores entendieron el acto como un blanqueo de lo que sería el comienzo de una relación sentimental.

La hija de Palito fue la primera en realizar el posteo, en la que se la ve sonriente junto al exyerno de Cristina Kirchner mientras éste le da un beso en la mejilla. La actriz también acompañó la publicación de un fragmento de la canción "A primera vista", en la voz de Pedro Aznar.

Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja se mostraron muy juntos en sus historias de Instagram

A continuación, el dirigente camporista, que es padre de Helena, la hija de Florencia Kirchner, eligió la misma canción para una foto que compartió, en la que se lo ve abrazando a la ex de Iván Noble. "Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré", reza la letra del tema elegido por ambos para mostrarse juntos por primera vez en público.

Ninguno de ellos confirmó todavía oficialmente el romance, pero un vínculo entre ellos también se observa en el intercambio de "me gusta" y comentarios en sus posteos.

Julieta Ortega y el ex de Florencia Kirchner, en un posteo realizado por el dirigente camporista

Julieta Ortega es una de las actrices más vinculadas al kirchnerismo y es activa militante dentro de la Colectiva Actrices Argentinas, que defiende causas como la despenalización del aborto o apoya las denuncias de abusos contra mujeres. La mayor de las Ortega estuvo casada con el exlíder de Caballeros de la Quema de 2002 a 2009 y ambos son padres de Benito. La intérprete también mantuvo una relación con el empresario Esteban Eskenazi, de quien se separó recientemente.

El político, por su parte, estuvo en pareja de 2013 a 2015 con la hija de la futura vicepresidenta y todo indica que, a pesar de la ruptura, ambos mantienen una buena relación. "Sociólogo, docente, peronista e hincha de All Boys", es como se define en su cuenta de Instagram el ex de Florencia.