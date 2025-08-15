Julieta Prandi contó quién es la mujer actual de Claudio Contardi y cómo afectó a sus hijos ese vínculo

Julieta Prandi brindó una entrevista reveladora a LAM (América TV), en la que además de contar el calvario físico, psicológico y emocional que vivió en manos de Claudio Contardi, su exmarido condenado a 19 años de prisión por “abuso sexual carnal agravado por el vínculo”, se animó a revelar por primera vez el rol que cumplió Cinthia Santillán, la actual pareja del empresario.

Según su relato, la mujer se hacía pasar por la niñera de sus hijos desde muy pequeños. “Mis hijos me decían por teléfono que era una niñera y en realidad era la novia de él, la amante de toda la vida. Mis hijos sabían quién era y los obligaban a mentir”, reconoció la modelo, quien terminó por enterarse de la verdad cuando su hijo más grande cumplió los diez años y le confesó todo.

Julieta Prandi en la época en la que todavía estaba casada con Claudio Contardi, con quien tuvo a sus dos hijos

“La niñera real era la que se quedaba en Escobar con ellos y él se iba a otra casa. Él no se quedaba con ellos”, recordó sobre cómo era el destrato que sufrían sus hijos cada vez que debían cumplir con el régimen de visitas tras la separación.

“Fueron varios meses que yo sabía lo que pasaba. Hice la denuncia y a partir de ahí el más grande no lo quiso ver nunca más, y no lo vio nunca más. El más chiquito siguió porque era más chiquito y cuando terminó el jardín empezó a manifestar que no lo quería ver. Empezó a decir: ‘No quiero que Claudio me vaya a buscar al colegio. No quiero que me lleve’”, contó. Fue en esa instancia que logró labrar un acta que significó el comienzo del final del vínculo de los dos menores con Contardi.

Cómo hizo Julieta para proteger a sus hijos durante el juicio

Uno de los puntos más llamativos de la nota con Ángel de Brito fue aquel en el que la modelo aclaró cuándo los chicos se enteraron de qué era acusado Claudio Contardi. “Mi hijo más grande, que tiene 14 años, se enteró de la carátula antes de ayer. Sí, sabía que había un juicio. Sí, sabía que había violencia. Pero no sabía el título”, reconoció Prandi, quien quiso proteger de la exposición a los menores.

Fue entonces cuando el conductor indagó sobre si la violencia física ocurría también delante de sus hijos, aunque ellos no pudieran tomar conciencia real de lo que ocurría; a lo que la modelo reveló: “No. Del otro lado de la puerta. Los gritos y los insultos, sí. Las amenazas de muerte también fueron delante del más grande que tiene recuerdos de todo".

Julieta Prandi reveló cómo se enteraron sus hijos de que Claudio Contardi irá preso

“Y cuando me robó los documentos y me sacó el teléfono, que yo entré en una crisis nerviosa y le dije ‘si no aparece mi teléfono van a ir todos presos hijo de p...’, estaba mi hijo más grande escuchando. Él (Claudio Contardi) en esa situación se puso a filmar y mi hijo preguntaba: ‘¿Por qué? ¿Por qué van a ir todos presos?’”, agregó en referencia a uno de los hechos que ella denunció.