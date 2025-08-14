El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi

El miércoles, Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, fue condenado por la Justicia argentina a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. La noticia fue un alivio para la modelo, quien desde hace cinco años esperaba que su caso sea tratado por el tribunal. Pero también lo fue para muchos de sus amigos y familiares, quienes conocían la historia desde adentro.

Desde entonces, fueron varias las figuras que celebraron la noticia y le enviaron su apoyo a la conductora, entre ellos los hijos de Emanuel Ortega -la pareja de Julieta-, Bautista e India. Con mucho cariño y respeto los jóvenes le hicieron saber que estaban para ella. “Lo lograste”, escribió India en una historia de Instagram en la que sumó el video de las primeras declaraciones de Prandi tras conocerse el veredicto. Emocionada por esta muestra de afecto, Julieta le respondió: “Gracias Pupe. Al fin Justicia”. Por su parte, Bautista expresó: “Felicidades, @jprandi”. La modelo compartió la historia y agradeció: “Te quiero, Batu”.

El posteo de India Ortega en apoyo a Julieta Prandi (Foto: Historias de Instagram @jprandi)

Cabe recordar que Bautista e India son hijos de un matrimonio previo de Emanuel Ortega con Ana Paula Dutil. La exesposa del músico, al igual que sus hijos, también se mostró conmovida por el logro de Julieta y por su lucha por la verdad. En diálogo con Desayuno Americano (América TV) hace algunos días, declaró: “Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo”.

“El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora”, reconoció Dutil y continuó: “En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro”.

El apoyo de Bautista Ortega a Julieta Prandi (Foto: Historias de Instagram @Jprandi)

A su vez, recordó un episodio violento que le contaron sus hijos con respecto a Claudio Contardi. “Desde mi lugar de madre y como mujer, deseo que todo esto se termine y que se haga justicia. Algunas cosas me ha contado mi hijo Bautista porque vivía con Emanuel. Una vez, por ejemplo, me contó que ese tipo, que dice llamarse señor, debía buscar a los hijos en el colegio y llevárselos a su casa, pero en lugar de eso, pasó por la casa de Julieta sabiendo que no estaba y los dejó tirados en la puerta de la casa", confió.