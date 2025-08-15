La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”

A un día de conocerse la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, Julieta Prandi decidió brindarle una entrevista desgarradora a LAM (América TV) y contar en detalle el calvario que vivió durante los 10 años de relación que mantuvo con el empresario gastronómico. A su vez, se refirió a lo que significó para sus dos hijos.

Uno de los puntos más llamativos de la nota con Ángel de Brito fue aquel en el que la modelo aclaró cuándo los chicos se enteraron de qué era acusado su padre biológico. “Mi hijo más grande, que tiene 14 años, se enteró de la carátula antes de ayer. Sí, sabía que había un juicio. Sí, sabía que había violencia. Pero no sabía el título”, reconoció la modelo, quien quiso proteger de la exposición a los menores.

Julieta Prandi con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

Fue entonces cuando el conductor indagó sobre si la violencia física ocurría también delante de sus hijos, aunque ellos no pudieran tomar conciencia real de lo que ocurría; a lo que la modelo reveló: “No. Del otro lado de la puerta. Los gritos y los insultos, sí. Las amenazas de muerte también fueron delante del más grande que tiene recuerdos de todo".

“Y cuando me robó los documentos y me sacó el teléfono, que yo entré en una crisis nerviosa y le dije ‘si no aparece mi teléfono van a ir todos presos hijo de p...’, estaba mi hijo más grande escuchando. Él (Claudio Contardi) en esa situación se puso a filmar y mi hijo preguntaba: ‘¿Por qué? ¿Por qué van a ir todos presos?’”, continuó en referencia a uno de los hechos que ella denunció.

Julieta Prandi habló a corazón abierto en LAM (Foto: captura)

Julieta Prandi contó que, con el paso del tiempo, logró explicarles, sobre todo al mayor, que estas acciones como la de ocultar sus documentos de identidad y cortarle las comunicaciones con el mundo exterior eran también un tipo de violencia implícita. Al respecto, los propios padres de la modelo declararon en la causa que ellos habían quedado imposibilitados de verla tanto a ellas como a sus nietos y que al menor de los niños lo pudieron conocer recién cuando tenía cuatro años.