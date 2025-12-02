Tan Biónica sumó una tercera fecha en Vélez: cómo y cuándo sacar las entradas

Tan Biónica anunció una tercera y última en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield para el domingo 29 de marzo de 2026, luego de agotar las funciones del 27 y 28 de ese mismo mes. De esta manera, la banda integrada por Chano Moreno Charpentier, su hermano Bambi, Diega Lichtenstein y Seby Seoane​ tendrá un regreso a lo grande a los escenarios para el delirio de todos sus fanáticos.

La venta de entradas comenzará este jueves 4 de noviembre a las 14 horas a través de la plataforma EnigmaTickets.com.

El grupo presentará en vivo su nuevo álbum El Regreso, lanzado el pasado 4 de noviembre tras 10 años sin material nuevo y que contó con colaboraciones de grandes artistas como Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro. Se espera que este show, que marca el regreso al estadio tras los shows sold out en 2023, incluya clásicos como La melodía de Dios y Ciudad mágica, entre otros.

La banda agotó rápidamente las primeras dos fechas (Foto: @tanbionica)

Para anunciar esta tercera fecha en el estadio José Amalfitani, la banda publicó un divertido video en sus redes sociales. “Tengo que contarte algo, acompañame al estudio”, empieza el clip con Chano subiendo las escaleras hacia la sala donde lo esperaban los demás integrantes.

“Vamos a hacer un tercer Vélez”, anunció el cantante y sus compañeros exclamaron: “¡Vamos!“. Finalmente, aclararon que se trata de la “última” función del grupo en la cancha de Vélez, por lo que esta será la chance final para quienes se quedaron afuera de los dos primeros conciertos.

La vuelta de Tan Biónica se convirtió en un furor por una combinación de nostalgia, calidad musical y el carisma único de sus integrantes. Chano Charpentier, con toda su personalidad artística y su historia personal llena de altibajos, vuelve a los grandes escenarios del país para “renacer” y seguir alimentado una conexión especial con el público.