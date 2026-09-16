Julieta Prandi rompió el silencio y reveló por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron al casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron esta semana el “sí, quiero” en el Registro Civil de San Isidro. Al evento asistieron muy pocas personas, debido a que los enamorados quisieron que se tratara de un momento íntimo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de todos los hermanos del músico en un día tan especial para él y quien estaba por convertirse en su esposa.

Para desmentir cualquier tipo de interna familiar, Julieta Prandi brindó una entrevista a Intrusos (América TV), en la que cuestionó la conducta de gran cantidad de periodistas al divulgar información sin chequeo de fuentes. “El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad de lo que comunica. Si yo leo todo lo que me van a decir, supuestamente, una nota y qué sé yo...”, dijo molesta por la actitud de sus colegas.

Pese a estas difamaciones, Prandi reconoció que se trató de uno de los días más felices de su vida. “Fue un día de mucha felicidad. Se organizó con poco tiempo porque también queríamos resguardarlo. Era un día de semana. Algunos podían y otros no”, remarcó.

Casamiento Civil Emanuel Ortega y Julieta Prandi en registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Además, defendió a su cuñada, Julieta Ortega, quien si bien no pudo estar en la ceremonia, se presentó en el almuerzo posterior que organizaron. “Vino Julieta. A los que quieran ir a preguntarle, pueden preguntarle. Está todo más que bien”, lanzó.

Los panelistas de Intrusos quisieron saber si sospechaba de alguna persona de su entorno que los pudiera estar difamando, a lo que Prandi respondió: “Mirá si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido, mala onda, que no me quiere, ni idea. Pregúntenselo a los protagonistas, que se los van a decir”.

Las fotos que compartió Julieta Ortega del casamiento de su hermano Emanuel con Julieta Prandi

Por último, la conductora dio a conocer que este día se volvió alegría infinita al coincidir con la condena efectiva de su expareja, Claudio Contardi. El empresario deberá cumplir 18 años y seis meses de prisión luego de ser encontrado culpable de abuso sexual agravado y violencia de género.

“Para mí es un día de felicidad absoluta y, además, es un día de felicidad doble, porque se confirmó la sentencia. Así que, chicos, quiero disfrutar de este momento”, concluyó.