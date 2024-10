Julieta Zylberberg reveló qué es lo que más le desagrada de hacer una escena de besos: “Es raro”

Julieta Zylberberg fue invitada al programa Duquesas, que se transmite por el canal de streaming Luzu TV, y dio algunos detalles sobre el detrás de bambalinas en las ficciones donde actuó. Cuando le preguntaron sobre su sensación por los besos con sus compañeros de escena, su reacción fue contundente: “Besarte con alguien que no querés no tiene nada de sensual”.

La intérprete de cine, teatro y televisión se refirió, así, uno de los temas picantes al momento de realizar una escena con otro actor. El hecho de compartir un beso con alguien, según describió, es “algo muy íntimo”. Incluso, reconoció que es bastante precavida antes de hacerlo y hasta mencionó que el “olor a saliva ajena” no lo aguanta.

Julieta Zylberberg explicó cómo se siente al dar un beso en una ficción y reveló que nunca se enamoró de nadie al hacerlo (Fuente: Instagram/@duquesaselprograma)

Con la intención de ahondar sobre la labor del actor y conocer el punto de vista de Zylberberg, Jesica Lamonica Lima le preguntó: “¿Alguna vez te gustó alguien con quien trabajaste después de besarlo?”. En ese instante, la intérprete negó acorde a su experiencia que le haya sucedido y remarcó: “Ni siquiera por una escena, menos que menos”.

Según explicó Julieta, no le parece “erótico” hacer una interpretación cuando tiene a personas atrás dirigiendo. “¿Es más la fantasía de los que estamos mirando? Porque pienso en que por ahí estás con alguien trabajando y después pasa algo”, repregunto Jesica, ante lo que la actriz afirmó que la escena corresponde a la fantasía del espectador: “Es raro porque la seducción pasa por otro lado. Tiene que ser anterior”.

Julieta Zylberberg contó que le desagrada el olor a saliva ajena después de recrear una escena (Fuente: Instagram/@duquesaselprograma)

“¿Hubo un mal aliento?”, continuó la conductora del streaming y Zylberberg reconoció: “Sí, seguro. Eso me parece terrible. A veces prefiero un olor fuerte a algo… Voy a decir algo espantoso, pero lo prefiero antes que la saliva ajena, porque es algo de lo que vos no elegís. El beso es algo íntimo y eso es un montón. Besarte con una persona que no querés no tiene nada de sensual”. Y a lo último, reflexionó: “Pero bueno, es laburo y hay que hacerlo. Eso sí, podés ser indiferente”.

Julieta Zylberberg y un proyecto que se termina

Desde sus redes sociales, la actriz anunció la semana pasada que terminará con las funciones de su unipersonal Prima Facie en el Multiteatro Comafi: indicó que las últimas funciones serán, de momento, el viernes 1 y 8 de noviembre.

En su paso por el programa Almorzando con Juana (eltrece) a finales de septiembre, la actriz contó cómo fue enfrentar este proyecto que le demoró tres meses de ensayo, al tiempo que ejerció su rol de madre de Luis Ernesto (10 años) y de Florián, que nació en diciembre del año pasado.

En su paso por el Almorzando con Juana contó todo sobre su obra y cómo lo sobrellevó siendo madre de dos hijos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“La obra es muy fuerte, la elegí porque tengo algo intuitivo con el trabajo. Yo estaba recién parida y me mandaron el libro. Cuando lo finalicé, terminé llorando”, describió Julieta y explicó: “Habla sobre los crímenes sexuales y de cómo la Justicia tiene un vacío que no cubre. De cómo la estructura judicial está plasmada de una manera que no llega a abarcar los casos de agresión sexual”.

En esta oportunidad, Julieta interpreta una abogada penalista defensora de abusadores. “Vienen muchos abogados y abogadas a ver la obra, es excelente lo que pasa. La otra vez fue un señor, se me acercó y me dijo: ‘Soy juez, me dejaste sin palabras’. Y entiendo, es muy complejo”, reconoció.

Julieta Zylberberg en Prima Facie Nacho Lunadei

Sobre esta propuesta, en diálogo con LA NACION en julio se sinceró: “Tengo la bendición de que me caigan cosas buenísimas. Esta obra me gusta porque está entre un formato comercial y una cosa de cierta intimidad”. Y expresó: “me vuelve loca, es impresionante y me movilizó”.