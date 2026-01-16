Julio Iglesias habló por primera vez tras las denuncias por agresiones sexuales: “Esas acusaciones son falsas”

Después de ser denunciado por dos exempleadas de sus mansiones en Bahamas y República Dominicana por agresión sexual, el cantante Julio Iglesias realizó un descargo en sus redes sociales, donde aseguró que las acusaciones “son falsas” y remarcó que defenderá su dignidad ante “un agravio tan grande”. De momento, la denuncia presentada el pasado 5 de enero fue admitida por la Justicia española y marca al artista como autor principal de delitos contra la libertad sexual y coacciones.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, señaló.

Además agregó: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas”.

El descargo de Julio Iglesias

Iglesias fue denunciado el 5 de enero por dos extrabajadoras del servicio doméstico y fisioterapia, en el marco de una causa judicial que surge a partir de una investigación periodística que reconstruye el funcionamiento internos de las mansiones caribeñas del cantante. Los hechos relatados ocurrieron en 2021 y describen un patrón de abusos sexuales y agresiones físicas constantes. Además, la nacionalidad del intérprete permite que el trámite avance en los tribunales de Madrid.

Las abogadas de las víctimas definen la estructura operativa de las casas como un grupo criminal dedicado al maltrato sistemático, mientras que la acusación incluye a dos supervisoras de las fincas bajo la figura de colaboradoras necesarias. La organización internacional Women’s Link Worldwide acompaña a las denunciantes en el proceso legal. Este organismo solicitó medidas urgentes de protección debido a la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres.

Por su parte, la fiscalía evalúa el riesgo de represalias e intimidación de parte del entorno del cantante contra las denunciantes, ya que presentaron fotografías, grabaciones y documentos que sustentan sus declaraciones. Estos elementos integran una investigación de tres años realizada por los medios elDiario.es y Univision Noticias.

Noticia en desarrollo.