Cuatro décadas pasaron desde que las Trillizas de Oro se dieron a conocer por ser las coristas de Julio Iglesias. María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse conservan buenos recuerdos de los tiempos compartidos junto al popular cantante, pero no fue hasta hace unos años que se enteraron de un secreto muy bien guardado por el español.

Como invitadas en el programa Podemos Hablar, las hermanas se refirieron al "especial enamoramiento" que el músico habría llegado a sentir por una de ellas.

María Laura, dándose por aludida, recordó cómo empezaron a cantar con él. "En la época en que teníamos 16 o 17 años...", comenzó relatando, aunque fue interrumpida al momento por el conductor, Andy Kusnetzoff. "¿Pero eran menores de edad?", señaló.

"Pero estábamos con mamá y papá", puntualizó la trilliza, y continuó con el relato: "Julio nos llama y cantamos con él en el coro, cantamos un año y medio con él. No apuntaba a ninguna de las tres, pero las cosas van cambiando cuando vas conociendo a las personas", prosiguió.

Por aquél entonces, Julio Iglesias tenía 36 años, el doble que las adolescentes. "Era muy grande para nosotras", recordaron las hermanas.

Y María Laura continuó explicando: "En el escenario, yo le daba una rosa, él me la tiraba a mí... Era como un enamoramiento, no un levante, porque él no lo podía hacer, y la edad en esa época era una gran diferencia", remarcó.

Hace dos años, Alfredo Fraile, representante y conocedor de los grandes secretos de la vida de Iglesias, escribió un libro sobre la vida del artista, en el que figura un capítulo dedicado a las Trillizas.

"Ese libro cae en mis manos porque me lo trae mi hija de Barcelona y el autor habla de que cuando llegaron, todos estaban enamorados (de las hermanas), pero que realmente Julio tuvo un enamoramiento especial por una de ellas", señaló María Laura.

¿De quién se trataba? "Sabemos que Emilia no era, porque estaba de novia con el hermano de Alfredo. Entonces quedaban dos y en el libro dice que ella sabe quién es", explicó.

"Cuando leí eso pensé en todas las rosas, en todo lo que me decía de 'vos venís acá al lado mío', cuando viajábamos en el auto... atrás viajaban las chicas, por supuesto", contó.

"¿Pero tuviste una historia con Julio?", quiso saber Andy. "No, nada", explicó la trilliza, luego de aclarar que está felizmente casada desde hace más de treinta años.

Sin embargo, consideró que Iglesias "era muy respetuoso", y dijo que, "si había alguna mujer que se le tirara encima, eso era consensuado", afirmó María Laura, mientras sus hermanas recordaban el obsequio que el cantante les hizo cuando cumplieron la mayoría de edad.