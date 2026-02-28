¿Sabías que eran hermanos? La historia detrás de la dupla que se roba todas las miradas en la película más elogiada del momento

Liam y Chris Hemsworth, Jake y Maggie Gyllenhaal, Alexander, Gustaf y Bill Skarsgård y ahora también Noah y Jacobi Jupe. Una nueva dupla de jóvenes y talentosos hermanos llegó a Hollywood para quedarse. Con 20 y 12 años respectivamente, integran el elenco de una de las películas favoritas de la temporada y una de las grandes candidatas a los premios Oscar: Hamnet, la adaptación del libro de Maggie O’Farrell sobre la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare y la trágica muerte de su hijo a los once años que inspiró la creación de una de las piezas literarias más importantes de todos los tiempos. Lo que quizás solo unos pocos sabían -o recién se enteraron cuando salieron del cine y decidieron googlear al elenco-, es que el niño que interpreta a Hamnet y el adolescente que personifica a Hamlet, dos personajes íntima y profundamente relacionados que no dejaron un solo par de ojos sin lágrimas con sus escenas, en la vida real comparten la misma sangre y heredaron de su madre la pasión por la actuación.

Noah (20) y Jacobi Jupe (12), los hermanos que interpretan a Hamlet y Hamnet en la adaptación cinematográfica de Hamnet, el libro de Maggie O'Farrell Monica Schipper - Getty Images North America

Hay momentos que se viven en una sala de cine que son especialmente movilizantes. Cuando la audiencia respira al mismo tiempo, cuando se escuchan sollozos o alguien saca un pañuelito del bolsillo para sonarse la nariz, significa que algo importante está pasando. Actualmente, la película que logra generar eso es Hamnet. Si bien Hamlet es una historia que más de uno leyó, la oportunidad de interiorizarse en lo que acontecía en la vida de William Shakespeare, y especialmente en la de su esposa, cuando la escribió, es algo que nadie quiere perderse aunque conozca el final.

Hamlet acumula ocho nominaciones a los premios Oscar, incluida mejor película y actriz principal Sammy Kogan - The Canadian Press

La película de Chloé Zhao aborda la pérdida, el duelo, la familia y el amor incondicional; el entender que cada uno le hace frente al dolor de maneras diferentes y que el arte, muchas veces, es un camino de salvación y resignificación. Se volvió tema de conversación en las redes sociales, abrió debates y propuso una vuelta a los clásicos. Pero, además de la historia, el trabajo de dirección y la cinematografía, gran parte del éxito se debe a las magistrales actuaciones de sus protagonistas: Jessie Buckley como Agnes (nombre que reemplaza al de Anne Hathaway), Paul Mescal como William Shakespeare, Emily Watson como Mary Shakespeare y Joe Alwyn como Bartholomew. El film viene de ganar el Globo de Oro a la mejor película dramática, el BAFTA a mejor película británica y llega a los Oscar con ocho nominaciones, entre ellas mejor película, dirección y actriz principal, categoría en la que Buckley arrasó durante la temporada y la tiene como su principal candidata.

Avance de Hamnet

Pero hay dos actores jóvenes que, sin duda, encabezan algunas de las escenas más importantes y profundas de toda la película. ¿Quiénes? Noah y Jacobi Jupe, los que interpretan a Hamlet en la representación teatral de la obra de Shakespeare, y a Hamnet, el hijo del autor que, justamente, inspiró la creación del personaje. No, no falta un apellido, ni tampoco hay un error de tipeo, ni las similitudes físicas son una coincidencia. Y es que son hermanos en la vida real.

Los Jupe, la nueva dupla de hermanos de Hollywood

Para sorpresa de muchos, en este caso el hermano mayor no fue el que introdujo al menor al proyecto, sino al revés. Jacobi realizó varias instancias de audiciones donde se probó con distintas posibles actrices para interpretar al personaje de Judith, su hermana gemela, papel que terminó en manos de Olivia Lynes. Finalmente, tuvo una prueba en solitario en la que tuvo que improvisar frente a Chloé Zhao.

Jacobi Jupe, Bodhi Rae Breathnach y Olivia Lynes en Hamnet (Foto: Instagram @hamnetmovie)

“Creo que fue muy interesante porque no sabía realmente el nivel de emoción que iba a tener la película, así que no sabía que iba a ser tan intensa. Entré a la sala y era la primera vez que conocía a Chloé. Ni siquiera se presentó, solo me dijo: ‘Bueno, entonces se llevan a tu padre en un camión y tenés que convencerme de que no lo hagan’. Y yo le respondí: ‘¿Qué? ¿Quién sos? ¿Por qué me contás esto? Entonces simplemente pensé: ‘Bueno, acá vamos’. Las audiciones fueron muy emotivas, pero también muy hermosas. Y creo que eso realmente ayudó a Chloé a decidir a quién necesitaba para esto. Creo que le ayudó mucho ver dónde estaba su potencial en lugar de simplemente interpretar algunas líneas de un guion”, expresó el pequeño de 12 años en diálogo con Awards Watch.

Jessie Buckley, Jacobi Jupe y Chloé Zhao (Foto: Instagram @hamnetmovie)

Si bien reconoció que en un principio no le gustó para nada que su personaje muriera, puesto que ya pasó por eso en producciones anteriores, le aseguró a la revista Time que “la experiencia fue increíble” y que tanto Buckley como Mescal, sus padres de la ficción, fueron extremadamente considerados y lo ayudaron en todo el proceso.

La elección puso a su hermano mayor extremadamente orgulloso, pero al mismo tiempo rojo de envidia, sobre todo por la profundidad y emotividad del rodaje y porque siempre quiso interpretar a un personaje que terminara muerto. En ese momento estaba en Grecia filmando la película The Carpenter’s Son junto a Nicolas Cage y, si bien estaba enfocado en su trabajo, una parte suya estaba pendiente de lo que sucedía en Gales e Inglaterra. Pero un día, como quien no quiere la cosa, recibió un llamado de su madre, la actriz Katy Cavanagh-Jupe, y de Chloé Zhao, a quien previamente había conocido, y le hicieron una propuesta que lo dejó helado. “¿Qué te parecería interpretar a Hamlet?”. Obviamente, era algo que no podías rechazar”, contó en diálogo con la revista Time. Su agenda le permitió aceptar la oferta y se preparó para interpretar el personaje soñado para cualquier actor.

Noah y Jacobi Jupe como Hamlet y Hamnet al finalizar el rodaje (Foto: Instagram @jacobijupe)

Noah se unió al proyecto cuando estaba en una etapa bastante avanzada. Originalmente, Hamlet y Hamnet, por cuestiones obvias, no iban a cruzarse en escena, por lo que las posibilidades de filmar con su hermano eran nulas. Sin embargo, “el momento era demasiado bueno como para no tener a los dos Jupe en el set”: “Chloé escribió una escena en la que Jacobi sale al escenario al final de la película. Creo que quería sorprender a Jessie, porque todo el tiempo, ella, Paul y yo actuamos con Jacobi en nuestras mentes. Estoy pensando en conectarme con él para que parezca que, de una forma extraña, interpretamos al mismo personaje. Chloé quería que Jacobi saliera del vacío y que Jessie reaccionara, lo cual fue genial”, reveló. Además, el público pudo verlos junto al resto del elenco en un divertido video en el que todo el equipo bailó “We Found Love” de Rihanna en la réplica que hicieron del Globe Theatre de Londres, cuando el rodaje llegó a su fin.

El divertido festejo de Hamnet tras finalizar el rodaje

Noah Jupe, el niño que saltó a la fama con Wonder y aprendió al lado de los grandes

Nacidos en Londres, Noah y Jacobi Jupe son hijos de la actriz Katy Cavanagh (Coronation Street y Bradford Halifax London) y el productor Chris Jupe y tienen una hermana llamada Jemma. Al mayor fue al primero que le picó el bichito de la actuación. “Veía una película por día y le insistía constantemente a mi mamá para que me dejara ver algunas para las que todavía era demasiado chico. A los siete me mostró Cuenta conmigo (Stand by Me) y cuando fui un poco más grande, Buenos muchachos (GoodFellas). Esas películas alimentaban mi imaginación durante días", le reconoció el actor a Perfect Magazine.

El agente de su madre presentó una foto suya a una agencia de castings y ahí empezó la aventura. Aunque en un primer momento solo asociaba la actuación con la posibilidad de hacerse famoso, todo cambió cuando llegó al set: “En cuanto puse un pie en este nuevo mundo y vi el detrás de escena de lo que era básicamente mi mayor pasión en la vida, quedé fascinado. Totalmente convencido. Ni siquiera me importaba el aspecto externo, yo solo quería estar en un set de rodaje el resto de mi vida”.

Jacob Tremblay y Noah Jupe en Wonder de 2017 (Foto: IMDb)

Pero a ese mundo fantástico que se le presentó frente a los ojos le llegó el golpe, muchas veces necesario, de realidad. Con total honestidad, mientras volvían del rodaje, su padre le dijo que, aunque podía ver lo mucho que le gustaba ese mundo, existía la posibilidad de que nunca más volvieran a llamarlo: “Tuviste una oportunidad increíble, recordala toda la vida, pero no deberías esperar que haya más trabajos. No quiero decepcionarte”. Para Noah esa idea era inconcebible y lloró hasta que llegaron a casa. Plot twist: el teléfono sonó para un pequeño papel en la serie de terror Penny Dreadful.

Noah Jupe interpretó al hijo de Nicole Kidman en la miniserie The Undoing (Foto: IMDb)

Noah saltó a la fama en 2017 por su personaje de Jack Will en Extraordinario (Wonder) con Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso, no solo por la calidad de los proyectos, sino porque se dio el gusto de aprender de los grandes: en la trilogía de Un lugar silencioso (A Quite Place) trabajó con Emily Blunt y John Krasinski; en The Undoing, con Nicole Kidman y Hugh Grant; en Contra lo imposible (Ford vs Ferrari), con Christian Bale y Matt Damon, y en Franklin con Michael Douglas.

Jacobi Jupe: de imitar a su hermano a abrirse paso con nombre propio

Cuando tenía tres años, Jacobi empezó a preguntarse qué hacía su hermano cuando no estaba en casa. Su madre le explicó que estaba actuando y, por supuesto, que él quiso saber qué era eso. Cuando por fin tuvo la posibilidad de ir a un set de filmación, conocer al equipo y ver a Noah en acción, le dijo a su madre: “¿Cómo hago eso?”. Ella le explicó que primero tenía que hacer una audición y él no solo que la hizo, sino que quedó elegido para interpretar a Michael Darling en Peter Pan y Wendy (Peter Pan and Wendy), el live action del clásico que estrenó Disney en 2023 con Jude Law como el capitán Garfio. Luego coprotagonizó la miniserie de Apple TV+ Before, junto a Billy Crystal, y más tarde le llegó el papel soñado en Hament, con el cual se convirtió en uno de los actores jóvenes a los que no hay que perder de vista.

Jacobi Jupe y Billy Crystal en la miniserie Before (Foto: IMDb)

Pero, más allá del impacto en su carrera, para el pequeño, una de las cosas invalorables fue trabajar al lado de su ídolo. Contó que le pidió a su padre que lo llevara al set un día antes de que Noah interpretara el texto de Shakespeare y fue ahí cuando sintió la misma emoción que experimentó cuando lo vio por primera vez en acción: “Recuerdo la admiración que sentí cuando lo vi actuar por primera vez. Y creo que el hecho de que seamos hermanos es lo que hace que al final sea tan especial”.

Noah y Jacobi Jupe, la nueva dupla de talentosos hermanos que conquista Hollywood Emma McIntyre - Getty Images North America

A Noah se le explotó el corazón de orgullo cada vez que escuchó a alguien alabar el trabajo de Jacobi en el set y les decía: “Soy el hermano de Jacobi”. Además, el haber compartido una experiencia semejante juntos les permitió afianzar su relación y compartir un código común: “Ahora tengo un hermano que entiende por lo que pasé, por eso que intentaba explicarle a mis amigos y a gente de mi edad cuando era más chico (...) creo que ahora tener a alguien que se identifica conmigo y con quien yo también pueda identificarme, como hermano, es genial”.