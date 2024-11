Justin Bieber y Hailey Baldwin posaron por primera vez junto a su bebé, Jack Blues

Justin Bieber y su esposa, Hailey Baldwin, se convirtieron en padres de Jack Blues el 26 de agosto de este año. Pese a que publicaron imágenes del día del nacimiento, este jueves 31 de octubre, por primera vez, la que la pareja posó con su primogénito y, dada la fecha, lo hicieron de la mano de la temática de Halloween.

La modelo aprovechó Halloween para mostrar a su pequeño, fruto de su amor con Justin Bieber (Foto: Instagram/@haileybieber)

“Octubre things”, fue la frase con la que la modelo de 27 años describió el carrete que resumió el mes que acaba de terminar. Entre las imágenes que publicó en su Instagram, se la vio disfrazada de la superheroína Kim Possible, por lo que deslumbró con su cabellera roja. Por su parte, el icónico intérprete de “Baby” lució un look canchero y holgado: gorra negra, anteojos de sol y buzo en el mismo tono; mientras que para la parte inferior eligió un jean azul, el mismo que su pareja.

Lo que más ternura dio es que el músico de 30 años sostenía en brazos a su pequeño, quien se sumó al característico outfit de la Noche de Brujas con un body estampado de Jack Skellington, el protagonista de la película The Nightmare Before Christmas inspirado en los dibujos de Tim Burton.

Como la socialité y empresaria estadounidense tiene poco más de 53 millones de seguidores en la red social, los ‘Me Gusta’ y comentarios no tardaron en visualizarse. “Dios, los amo una banda”; “Hermosas fotos y Hailey está absolutamente brillante y Justin se ve muy feliz. ¡Empezaron a construir su pequeña familia y se puede ver cuánta alegría está trayendo Jack a estos dos ahora mismo! ¡Y ese mono de esqueleto es tan lindo!” y “¡Te ves increíble ni siquiera parece que tuviste un bebé! ¡Impecable!”, fueron solo algunos de los más destacados.

Las imágenes felices llegaron después de que Justin viviera uno de los momentos más tristes del año en el mundo de la música: la muerte de su colega, Liam Payne, el músico que falleció el 16 de octubre pasado tras caer de un tercer piso al patio interno de un hotel situado en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo, en Argentina.

El cantante de “Peaches” publicó, a través de historias, un video en el que se veía a un grupo de fans colocando flores, fotos y globos en un lugar conmemorativo, elegido como monumento para expresar el dolor que sienten ante la partida del exintegrante de One Direction. Mientras las imágenes suceden, una voz en off comenta: “Recordá: podés llorar como un fan. Podés amar a alguien que no conocés. Podés admirar a alguien por su arte. Se te permite llorar, romperte, sentir que una parte de vos se fue”.

Justin Bieber se despidió de Liam Payne

“Descansa en paz”, escribió Bieber sobre las imágenes, que seguramente lo deben haber movilizado mucho debido a la cercanía que tuvo con la boy band durante su adolescencia, cuando todos compartían un éxito arrollador. Además, acompañó el mensaje con un emoticón de un corazón roto.

El flamante padre se unió a los homenajes que le hicieron sus excompañeros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan; además de otras figuras del ambiente artístico de todas partes del mundo.