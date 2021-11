Karina La Princesita quedó envuelta en una polémica tras presentarse en un festival en La Matanza: “No me sumé a una campaña”

El sábado pasado, Karina La Princesita se presentó en el Festival de La Primavera, realizado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo y organizado por el municipio de La Matanza.

Ni bien terminó su show, subió al escenario el intendente Fernando Espinoza, quien posó ante las cámaras con la cantante; antes ambos participaron de un móvil televisivo con la secretaria de Cultura, Silvia Francese. Enseguida, los usuarios de las redes sociales cuestionaron a la artista por colaborar con la campaña del Frente de Todos.

De hecho, los seguidores le endilgaron lucrar con el dinero de los contribuyentes del municipio. Asimismo, pese a que su presentación fue previa, le recriminaron haber hecho su espectáculo cuando una pareja de delincuentes mató a un kiosquero de Ramos Mejía. Y, en especial, le remarcaron que se sumó a la campaña en favor del oficialismo a días de concretarse las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras”, explicó la vocalista en su cuenta de Twitter. Y en otra publicación escribió: “Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar”.

“Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y ‘si no vas te destruyen’, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde”, agregó.

“Muy contentos porque de a poco estamos todos volviendo. Más que nada en este mes se sintió mucho más. Tenemos acá una tele en la que estamos viendo el público, y vemos un público muy familiar, que al igual que todos nosotros, después de tanto tiempo de estar encerrados, de extrañarse y de que falte el laburo, de repente podemos tener un poco de esperanza, después de que varios hayamos sido vacunados y se pueda vacunar la gente con total facilidad”, expresó La Princesita en un móvil con Crónica TV.

Y en esa misma línea la cantante destacó la posibilidad de “festejar un poco, al menos la primavera atrasada, que en su momento no se pudo”. “Un poco de alegría está bien. Y no solo está bien: también nos hace bien. Psicológicamente es un regalo, y algo que necesitábamos todos”, concluyó.