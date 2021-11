Jony Viale y Eduardo Feinmann estallaron contra Fernando Espinoza por el crimen en Ramos Mejía: “La gente está harta”

Este lunes, en el habitual pase entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en LN+, los periodistas transmitían en vivo la manifestación de los vecinos de Ramos Mejía por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en esa localidad de La Matanza. Entonces, se refirieron al intendente del partido, Fernando Espinoza, que el viernes había presentado en su jurisdicción un recital de “La Princesita” Karina. “Es tremenda la desconexión de esta gente con la realidad”, fue la conclusión de los conductores.

Los conductores de +Realidad y El noticiero de LN+ transmitían en vivo las imágenes de Ramos Mejía, donde los vecinos protestaban contra la inseguridad, en el contexto del crimen del kiosquero Roberto Sabo, asesinado a balazos en ocasión de robo el pasado domingo. En ese contexto, al hablar de lo que hacían los políticos responsables de los vecinos de esa zona, se refirieron al intendente, el justicialista Fernando Espinoza.

Viale y Feinmann, sobre Fernando Espinoza: "No conecta con la realidad"

“¿Te puedo mostrar un video?”, le preguntó Viale a Feinmann. Ante la respuesta afirmativa de su colega, el conductor de +Realidad prosiguió: “El viernes a la noche, antes del asesinato de Roberto, el kiosquero, Fernando Espinoza estaba justamente con Karina en Crónica TV diciendo esto, mirá”.

A continuación proyectaron el video del intendente hablando en un programa de televisión en la previa de un recital de Karina, “La Princesita”, organizado por el municipio matancero.

En las imágenes, el jefe político del mencionado partido, de pie junto a Karina, decía: “Cuando vos ves que a través de la cultura le llenás el alma a todo un pueblo que hoy está acá esperando a una estrella de la cultura nacional como Karina, son los días que te hacen feliz como intendente. Yo soy feliz cuando veo feliz a mi pueblo. Bueno, más que mis palabras, están las imágenes”.

Al regresar al piso, Jonatan Viale rompió el silencio y se refirió a las imágenes de los vecinos de Ramos Mejía en su marcha por la seguridad para contrastar con las palabras del intendente. “Ahí están las imágenes. Mirá lo feliz que está el pueblo”, ironizó.

“Mientras tanto, unas horas después, lo llenaban de balas a Roberto, ¿no?”, agregó Feinmann.

“Mirá lo feliz que está el pueblo, Eduardo”, apuntó el conductor de +Realidad, a lo que su colega contestó: “¡Muy feliz”.

En las imágenes, en rigor, se veía a la gente en actitud de protesta. Por ello, otra vez en referencia a la figura de Espinoza, Viale sintetizó: “Es tremenda la desconexión de esta gente con la realidad. Tremenda”.

“Das en el clavo. Es la desconexión -replicó Feinmann. Lo mismo el Presidente cuando habla de Córdoba. Están desconectados. La verdad, viven en otra dimensión”. “Están en otra, no conectan con la sociedad argentina, por eso perdieron. Mirá la bronca que tiene la gente. Esto es La Matanza, ¿eh? Pueblo. La gente está harta”, sentenció Viale.

La Princesita Karina se despegó de cualquier cuestionamiento político a través de un mensaje en su cuenta de Twitter Captura Twitter / @kari_

“No son las ‘gordas chetas de Recoleta’, como dice el gobierno”, apostilló el conductor de El noticiero de LN+. “No, es La Matanza -repitió Viale y concluyó-: Y si así está Ramos Mejía, no me quiero imaginar cómo está La Matanza profunda con el tema de la inseguridad”.

Por su parte, la cantante Karina posteó esta noche un mensaje en su cuenta de Twitter para desligarse de los cuestionamientos políticos por haber realizado el recital en La Matanza el pasado viernes. “Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras”, tuiteó La Princesita.