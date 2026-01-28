Karina Mazzocco recibió amenazas de muerte en medio de su programa: “Sé dónde vive tu hijo”

La presentadora de televisión Karina Mazzocco fue amenazada de muerte este martes mientras estaba al aire en su programa A la tarde. El teléfono de la producción -a donde los ciudadanos mandan información urgente o cuenta su historia de vida- recibió mensajes de un hombre que envió fotos de armas y advertencias contra la actriz por mencionar al aire a Alex Caniggia. El canal América, por su parte, hizo una presentación judicial por las amenazas ante la Policía.

“Karina, te voy a matar, ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó. Dejá de meterlo a Alex Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, decían los mensajes que recibió la producción, donde el usuario, además, envió una foto de un arma y otra de su rostro.

En medio del programa, la producción notificó a Mazzocco sobre las amenazas contra ella que recibió el número de teléfono del canal y la presentadora lo comunicó al aire a sus televidentes: “Teníamos todo un contenido listo para compartir con ustedes pero estas noticias que llegan de último momento nos cambian todo. Nos ha pasado un montón de veces, pero nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que me involucra directamente a mí y a toda mi familia”.

“Teníamos un programa armado hasta que recibí un llamado de mi productor avisándome que recibí una amenaza de muerte. Esto nunca me pasó en la vida y quiero contarles que es una sensación indescriptible, muy fea e incómoda”, expresó.

Durante la transmisión, Mazzocco y su equipo habían mencionado a Caniggia porque tuvo problemas con Mariana Nannis, y en el programa trazaron una comparación con la situación de la familia Beckham, que también está en conflicto. De hecho, el propio mediático e hijo del exfutbolista planteó días atrás la comparación, luego de que su madre lo echara de su departamento porque no aceptaba a su actual pareja y madre de su hijo.

“Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham. La familia no aceptó a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo”, había manifestado Caniggia en su cuenta de Instagram.

En tanto, Mazzocco volvió a hablar del asunto durante el programa de Rolando Graña, donde destacó que las advertencias fueron llamativas. “Es muy impresionante porque nuestro programa no se mete con temas tan complicados como para recibir amenazas de muerte. Esto es absolutamente nuevo pero también incómodo. Es muy feo. Nosotros ofrecemos un espacio de comunicación para recibir denuncias e historias de vida, y esto, evidentemente, incomodó a algunas personas y se está haciendo sentir. Yo, sinceramente, no creo que venga por el lado de la familia Caniggia”, sostuvo.