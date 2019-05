Keanu Reeves confesó que le gustaba Sandra Bullock en Máxima velocidad

El actor contó que durante el rodaje de la película estrenada hace 25 años se enamoró de la actriz

Acaso otro amor de Hollywood que podría haber sido y no fue. Después de que Sandra Bullock le contara a Ellen DeGeneres que durante la filmación de Máxima velocidad estuvo enamorada de Keanu Reeves, el actor le confesó que el sentimiento era recíproco.

Esta semana, Reeves fue al programa a promocionar el estreno de John Wick 3 y ahí la conductora decidió mostrarle el momento que en que Bullock habló sobre el asunto: "Pienso en cuán lindo era Keanu y en lo difícil que era concentrarse durante el rodaje", contó. "Nunca salimos, creo que había algo de mí que no le gustaba pero me parece que fuimos amigos por tanto tiempo gracias a que no pasó nada", agregó la actriz de Miss Simpatía.

Al regresar a Keanu, DeGeneres le consultó si estaba al tanto de que ella estaba enamorada de él. El actor entonces remató: "No, pero evidentemente Sandra no sabía que yo estaba enamorado de ella". La conductora no pudo evitar sorprenderse y preguntar por qué no había pasado nada entre ellos: "Estábamos trabajando", justificó Reeves.

Máxima velocidad fue estrenado en 1994: hace 25 años que este amor no concebido se mantiene en secreto. ¿El destino les dará revancha?