La increíble historia real que Netflix revive en Asesinato en Mónaco

Las producciones basadas en hechos reales tienen el condimento especial que es esa sensación de saber que lo que se ve en pantalla podría ser la realidad de cualquiera de nosotros, sobre todo, porque no hay guion que supere la verdad; y Asesinato en Mónaco es una de estas. El documental que Netflix estrenó recientemente no tardó en causar revuelo entre sus suscriptores, posicionándolo como uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

El caso de Safra conmocionó al mundo entero (Foto: Netflix)

En una hora y media, la producción del gigante del streaming retrata la trágica y extraña muerte de Edmond Safra, un banquero multimillonario que vivía rodeado de una seguridad extrema. El libanés de 67 años murió asfixiado dentro de su propio búnker de lujo en un ático de Montecarlo, convencido de que quienes intentaban salvarlo de un incendio eran, en realidad, sicarios que venían a matarlo.

Edmond junto a Lily (Foto: Netflix)

Dentro de la trama, la figura de Lily Safra, la esposa del bancario, ocupa un lugar central y lleno de sombras. Lily, una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo, se encontraba en el ático la noche del incendio, pero logró ser rescatada ilesa mientras su marido moría a pocos metros. Aunque la justicia nunca presentó cargos contra ella y siempre fue considerada oficialmente una víctima, el documental no ignora el murmullo mediático que la persiguió durante años.

La figura de Lily Safra, la esposa del bancario, ocupa un lugar central y lleno de sombras (Foto: Netflix)

A través de testimonios y material de archivo, la producción explora las grietas de la versión oficial. Pese a que la justicia señaló a su enfermero, Ted Maher, como el responsable de iniciar un incendio para simular un rescate heroico, el documental deja preguntas inquietantes: ¿Fue realmente la torpeza de un empleado o un plan maestro que involucraba a la mafia rusa y al poder político?

“En Mónaco, 1999, uno de los hombres más ricos del planeta aparece muerto de manera extraña en su ático, lo que deja en shock a la élite financiera”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a ver más.

Tres producciones basadas en hechos reales para ver en Netflix si te gustó Asesinato en Mónaco

1. Un matrimonio mortal en Carolina del Norte (2025)

Una escalofriante llamada a la policía. Un lugar de los hechos estremecedor. ¿Qué se esconde tras la brutal muerte de Jason Corbett? En este documental, la esposa y los hijos de Jason analizan las verdades ocultas tras lo que parecía una vida perfecta. Duración: 1 h 42 min. Ver Un matrimonio mortal en Carolina del Norte.

2. ¿Qué hizo Jennifer? (2024)

Sigue a una joven canadiense que, en 2010, orquestó el asesinato de sus propios padres, quienes sobrevivieron, pero quedaron gravemente heridos, en un evento que la convirtió en el centro de un famoso y complejo caso criminal. La serie explora cómo Jennifer manipuló a hombres para llevar a cabo el ataque en su casa, un crimen motivado por su deseo de escapar del control parental y de una vida que sentía que la asfixiaba, involucrando a su novio y a sicarios. Duración: 1 h 27 min. Ver ¿Qué hizo Jennifer?

3. El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas (2022)

Una investigación que relata el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en 1997 en un balneario de Pinamar, y su vínculo con el empresario Alfredo Yabrán, autor intelectual del crimen. Duración: 1 h 46 min. Ver El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas.