Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, habló de la escandalosa separación y dio su pronóstico

Escuchar

Esta semana, tras varios rumores y especulaciones, Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi. “Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, expresó en un comunicado. Sin embargo, dado que la pareja tuvo varias crisis en los últimos años, más de uno duda de que esta separación no sea más que una nueva movida mediática. Entre medio de las teorías, quien rompió el silencio fue Kennys Palacios, mejor amigo de la influencer. El estilista fue consultado por la ruptura y no se guardó nada.

El mensaje de Wanda Nara en las redes tras confirmar la separación de Mauro Icardi (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

Luego de que saliera a la luz la ruptura de Nara e Icardi, muchos empezaron a dudar y a preguntarse si no era una forma de promocionar “Ibiza”, la nueva canción de la empresaria. “La prensa no duda solo de Wanda, duda de todo el mundo cada vez que hace un comunicado, cuando pasa algo. Más Wanda sabiendo cómo es el medio, ella misma dice que entiende el juego. No creo que le afecte lo que diga alguien del medio”, sostuvo Kennys Palacios el jueves, en diálogo con LAM (América).

En este sentido, fue consultado sobre si esta separación -y el momento en el que sucedió- estaba relacionada con el lanzamiento del nuevo tema musical de Nara, que justamente se estrena este viernes. Sin embargo, él lo negó: “Es mentira. Vayan a ver Bad Bitch, no pasó nada; con O Bicho Vai Pegar, tampoco, lo mismo que con Money, no hubo nada”.

Asimismo, le preguntaron si consideraba que esta separación era definitiva, puesto que cabe mencionar que la pareja tuvo varias rupturas, pero luego se reconciliaron: “No sé, obviamente yo quiero a los dos y espero que esto se pueda solucionar y arreglar. Como siempre digo, ya es cosa de ellos dos; ellos tendrán que hablar en su momento si están separados, si se separan definitivamente, no tengo nada que decir”.

Wanda Nara confirmó que está separada de Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

Acto seguido, el cronista Santiago Sposato le mencionó las fotos que se viralizaron hace un par de días, en las que se pudo ver a Wanda y Mauro fuera del Chateau Libertador. El comunicador quiso saber si efectivamente la mediática estaba llorando -tal como trascendió- o no. El estilista sostuvo que eso “lo tendría que contestar Wanda”.

Paralelamente, fue cuestionado por el vínculo entre Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. Palacios aseguró que “son amigos” y negó que hayan estado “a los besos” en una fiesta el fin de semana. “¿10 mil cámaras y no hay ninguna foto ni video del beso?”, cuestionó, a modo de enfatizar en que eso nunca sucedió.

Por último, Sposato indagó en sí todo esto tenía que ver con María Eugenia ‘La China’ Suárez, quien recientemente se lanzó como cantante y justamente acaba de sacar un tema con L-Gante titulado “Llora como un arrepentido”. “Wanda está más allá de todo. Tiene un carrerón”, defendió su amigo. Cabe recordar que Nara tiene una enemistad con la actriz luego del presunto affaire que Icardi tuvo con ella.

Palacios aseguró L-Gante y Wanda Nara son amigos (Foto: Instagram @lgante_keloke)

En cuanto a si pensaba que Wanda podría volver a encontrar el amor próximamente, el estilista, dijo: “No, el desamor muchas veces se tapa con amigos, con la familia, con los hijos. No siento que necesite ponerse en pareja rápidamente”. A su vez, comentó que no sabía quién de los dos tomó la decisión de separarse y comentó que vio a Icardi dos noches antes de que se fuera a Turquía. Cabe mencionar que el futbolista regresó a Estambul para sumarse a la pretemporada del Galatasaray, mientras que Nara se quedó en Buenos Aires con sus hijas.

LA NACION