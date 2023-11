escuchar

El ingenio popular nunca descansa. Aunque esto no es un cuento cordobés, la historia nació en Córdoba. Y por el modo como llegó a redes sociales, de la mano de la bajista de Sonic Youth, el relato merece ser conocido. Así se explica cómo Kim Gordon realizó estos posteos en Instagram y X.

“Desde el pulso urbano de Córdoba, Argentina, @nonoise79 de @sonidoatmosferico y @molasmolasmolasmolas de @subterraneomag profundizaron en una vibra de ‘activismo rockero’, parodiando juguetonamente la legendaria portada del álbum Goo de Sonic Youth. Con el toque artístico de @lautaroalincastro, sean testigos de esta belleza en la que Sergio Massa y Agustín Rossi, candidatos de Unión por la Patria, se abalanzan para defender la democracia frente a la extrema derecha neoliberal. Únase al coro, comparta la vibra y ayude a difundir este activismo pacífico -escribió Kim Gordon-. No al fascismo, no al negacionismo, no a la pérdida de derechos, no a la ultraderecha. 30.000 compañeros desaparecidos. Memoria, verdad y justicia. Sí a la democracia, ahora y siempre. ¡Tenemos poder! (El dibujo comienza con: “Hay una tormenta de pelucas negacionistas...”, refiriéndose al excéntrico peinado de Javier Milei, y cierra con: “El 19 de noviembre votaremos contra la extrema derecha neoliberal). ¡Mantente fuerte, Argentina!”.

Andrés Asia ( Nonoise79 ) y Juan Cruz Molas y Molas son los responsables de este trabajo que se inspira en la tapa del disco Goo, que Sonic Youth publicó en 1990. Respetando el tono de historieta colaron en la imagen de la portada del álbum las figuras (a modo de comic), de los dos candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa y Agustín Rossi. Más allá del pedido de voto a esa fórmula en las elecciones del próximo domingo, lo que buscaron los responsables con este diseño fue promover un voto en contra de Javier Milei. Así es como lo promociona el diseño y así es como algunos miembros de la banda decidieron expresarse (también se hizo eco Lee Ranaldo), al parecer, muy consustanciados tanto con la temática como con el mensaje que se quiso dar.

Kim Gordon, exintegrante de Sonic Youth, tomó partido de cara a las próximas elecciones en la Argentina Jason Squires - FilmMagic

Sonic Youth es una banda norteamericana alternativa que estuvo activa durante tres décadas (entre 1981 y 2011). Fue creada por Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon, Steve Shelley y Mark Ibold. La discografía del grupo incluye dieciséis álbumes de estudio, tres álbumes recopilatorios, siete videos emitidos, 21 simples, 46 videos musicales, ocho bootlegs oficiales y 16 contribuciones en bandas sonoras y otras compilaciones.

Sonic Youth surgió de la escena experimental de arte y música no wave en Nueva York, antes de convertirse en una banda de rock más convencional y un miembro destacado de la escena del noise rock. A pesar de que ha pasado más de una década de su disolución, dejó un gran aporte en la escena alternativa del rock, no sólo dentro de los Estados Unidos. En nuestro país es considerado como un grupo de culto. Y tiene seguidores tanto de la banda como de algunos de sus miembros, que visitaron nuestro país con varios proyectos en solitario.

En 2011, Ranaldo anunció que la banda estaba “terminada por un tiempo”, luego de la separación del matrimonio Gordon-Moore. Thurston Moore actualizó y aclaró la posición en mayo de 2014: “Sonic Youth está en pausa. La banda es una especie de democracia y mientras Kim y yo estemos resolviendo nuestra situación, la banda realmente no puede funcionar razonablemente” .

La tapa original de Goo de Sonic Youth

Goo es el sexto álbum de estudio de Sonic Youth. Si bien la banda se mantuvo en los terrenos del indie, con este álbum alcanzó uno de los puntos más altos de su popularidad. Con este trabajo Sonic Youth mostró su perfil más crudo, perfilado tanto hacia la escena del rock que inauguraba un nuevo capítulo en la década del noventa, como a la estética del noise, que varios de sus integrantes supieron cultivar. El álbum incluye temas como “Kool Thing”, “Dirty Boots”, “Mote”, “My Friend Goo”, “Disappearer” y “Tunic (Song for Karen)”. En 2020, el álbum fue incluido en la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, en el puesto 358.

LA NACION