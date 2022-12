El explosivo mensaje de Wanda Nara que dio indicios de que le encontró “mensajitos sospechosos” a Mauro Icardi

escuchar

Después de largos meses de idas y venidas, de indirectas en las redes y posteos enigmáticos, todo parecía indicar que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieron una nueva oportunidad a la pareja. Él subió fotos de ambos juntos en las islas Maldivas dando a entender que efectivamente se reconciliaron, pero ella, aseguró que la historia no tenía ninguna “segunda temporada”. A su vez, en las últimas horas dio cuenta de una actitud que tuvo su ex, que no le habría caído nada bien, porque repite una vieja historia que tanto daño hizo a la relación: dejó entrever que le encontró al futbolista unos “mensajes sospechosos”.

El culebrón, que tiene ya acostumbrados a los fanáticos, sumó una nueva edición en los últimos días. La integrante de ¿Quién es la máscara? (Telefe) viajó a la Argentina - tal como tenía previsto - para cumplir con compromisos laborales y a los pocos días, él llegó a Ezeiza con todos sus hijos para reunirse con ella. En las fotos que se difundieron se pudo advertir que pasaron juntos el fin de semana en la casa de Nordelta donde la mediática le celebró el cumpleaños a Kenny Palacios, su íntimo amigo.

Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

No obstante, ella insiste en que están separados y volvió a demostrarlo con unos contundentes mensajes en las redes sociales. “Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, ¿para cuándo un poquito de equilibrio?”, escribió en Twitter, aunque luego lo borro. Sin embargo, posteriormente, subió a Instagram una imagen donde se pudo visualizar sobre una mesa, una bandeja con frutas y copas con jugo. Pero lo más llamativo fue la ubicación: General Rodríguez, lugar donde vive Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente.

Wanda Nara compartió una imagen desde General Rodríguez que volvió a encender rumores de acercamiento con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Esto no paso inadvertido y despertó la furia del futbolista, quien no intentó ocultar su malestar y tomó una drástica decisión: cerrar su cuenta de Instagram, aunque no se sabe por cuanto tiempo.

Mauro Icardi cerró su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero, si de algo hay certezas es que Wanda Nara no tiene miedo de salir a hablar, ya sea a través de Twitter, con un live en Instagram o, como en este caso, con una llamativa encuesta. Durante la noche del martes hizo una serie de posteos para interactuar con sus seguidores, que despertaron las alarmas y dejaron ver algunos detalles con respecto a su relación con Icardi y hasta incluso dieron pie a especular sobre un posible motivo de ruptura.

Bajo la premisa: “¿Suma o resta?”, que publicó y luego borró ese mismo día, la mediática postuló una serie de afirmaciones para que sus seguidores votaran si estaban o no de acuerdo. “Se tatúa tu nombre”, preguntó. En las otras sostuvo: “Ventila intimidades por Instagram”, “Te invita a una playa paradisíaca” y “Sube una foto con vos con un mensaje romántico”.

La picante encuesta que hizo Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara hizo una encuesta referida a Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, sus seguidores consideraron que se refería a Mauro Icardi, quien hizo exactamente todo lo mencionado. No obstante, hubo una última pregunta que le dio un giro a la novela. Wanda sostuvo que su ex tuvo un intercambio de chats con alguien que no era ella. “Le encontraste mensajitos sospechosos, ¿suma o resta?”, preguntó la mediática y tiró la piedra en un camino que está lejos de llegar a buen puerto, por lo menos para ella.

Wanda Nara dejó entrever que Mauro Icardi se mensajeaba con otras mujeres (Foto: Instagram @wanda_nara)

Cabe recordar que un episodio similar, ocurrido en 2021, por poco termina con la pareja y desató un verdadero escándalo que escaló a dimensiones internacionales. Fue cuando la empresaria le encontró chats con Eugenia, “La China” Suárez, lo que dio lugar al polémico Wandagate.

LA NACION