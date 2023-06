La abogada de Fabián Cubero dio detalles de la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

escuchar

En diciembre del 2022, Indiana Cubero dejó el hogar que compartía con sus dos hermanas y su madre, Nicole Neumann, para mudarse con su padre, Fabián Cubero. Desde entonces, hubo especulaciones sobre los motivos de la decisión y, este lunes, se dio a conocer que la adolescente había denunciado judicialmente a la modelo por presuntas agresiones. Ahora, la información fue confirmada por Lidia Rosenstei, representante legal del exjugador y su hija, quien dio detalles sobre la exposición ante la Justicia.

Desde hace seis años, Nicole Neumann y Fabián Cubero se enfrentan mediáticamente por diversas medidas judiciales impuestas en relación con la crianza de sus hijas. Sin embargo, en los últimos meses fue la hija mayor de la pareja en quien se centró la atención debido a que decidió dejar la casa que compartía con su madre. Las especulaciones al respecto fueron diversas y se mantuvo cierto hermetismo alrededor.

Nicole Neumann fue denunciada por su hija mayor Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

El lunes por la tarde, en una información expuesta por Marcela Tauro en Intrusos (América), se supo que ese conflicto entre las partes estaba judicializado y que fue la propia adolescente quien denunció a su madre por “agresiones”, las cuales dejó registradas en una grabación realizada con su teléfono celular. “Indiana, sintiendo lo que estaba viviendo como algo terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. Su papá le dijo que tenía que estar con su mamá porque era lo que correspondía. Lo que hizo la niña, muy hábilmente, grabó a su mamá para demostrar el maltrato del que era objeto”, detalló la abogada Lidia Rosenstei en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe).

La abogada de Fabián Cubero detalló las agresiones que habría sufrido Indiana por parte de Nicole Neumann

En relación con ese momento, explicó que la adolescente, a sabiendas de que compartía un largo trayecto de viaje con su madre, decidió grabarla. En un punto, Nicole se habría enojado tanto que le quitó el celular a su hija y a pesar de los pedidos de ser devuelto por tener información importante para rendir exámenes en la escuela, recibió negativas por parte de la modelo. “Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando y en esa grabación hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar”, explicó la letrada, que además denunció que la jueza de la causa no escuchó estos audios a pesar de ser desgrabados por un perito especializado. Además, señaló que el tercer involucrado en la situación detallada podría ser Manuel Urcera, actual pareja de la modelo.

“Es una mamá muy agresiva. Yo diría que tiene un narcisismo tan grande que no termina de entender que alguien se le puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles. Es una señora que tiende a victimizarse, que no escucha a su hija”, sentenció Rosenstei, quien aseguró que el expediente ante la Justicia se basa en “una violencia psicológica que recibió la menor en reiteradas oportunidades”, como el momento en que Indiana retiró sus pertenencias del hogar que compartían. Según los dichos de la abogada, la modelo le habría mandado un mensaje agresivo por haber ido con dos amigas.

La abogada de Cubero habló sobre la denuncia hacia Nicole Neumann

Por último, la letrada aseguró que no podría sostener que la distancia entre madre e hija sea permanente, pero que “en este momento (Indiana) no está en condiciones de dirigirle la palabra”. Sin embargo, aclaró que “la joven mantiene una excelente relación con sus hermana”, con quien mantiene un vínculo cercano.

Por su parte, el lunes por la tarde, Nicole Neumann se limitó a compartir una frase en sus redes sociales, presuntamente relacionadas al tema que la tiene en el foco de atención: “Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”.

LA NACION