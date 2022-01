La angustia de Ana María Picchio por el corte de luz en plena ola de calor: “Me estoy ahogando”

La ola de calor que está azotando a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ocasionó este martes un pico de consumo de energía que derivó en un apagón que dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico. Una de las afectadas fue Ana María Picchio, la actriz se mostró muy afectada y realizó un desesperado pedido que se viralizó en las redes sociales.

Angustiada, la actriz envió un mensaje de voz a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos donde manifestó lo duro que le estaba resultando pasar el día a causa de las altas temperaturas y la falta de energía. “Tengo todo bajo, es muy probable que me suicide”, lanzó la actriz con humor negro en el audio que fue publicado por Julieta Ortega a su cuenta personal de Instagram. Y en un texto, que envió a continuación, agregó: “Me cortaron la luz, me estoy ahogando”.

El desesperado pedido de Ana María Picchio

Frente al desesperado pedido de ayuda de su amiga, Julieta Ortega no se quedó sin hacer nada. La hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar estaba disfrutando de la pileta en la casa de sus padres y decidió invitar a la actriz de 75 años.

“Y se vino a Zona Norte a contar tramas de películas, pero con distancia y barbijo”, escribió la actriz junto a un video en el que se veía a Picchio en malla en el jardín de los Ortega.

Al igual que Picchio, la periodista de TN Roxy Vázquez también se mostró afligida por el corte de luz. La conductora lanzó un contundente mensaje en las redes sociales, ya que transita los últimos días de su embarazo.

“¡Gracias Edenor! Embarazada, a días de parir, y desde las 9 a.m. sin luz. Descompuesta mal”, escribió en Twitter la presentadora del noticiero de 6 a 10 en Twitter. En agosto pasado, Roxy contó al final de su programa que estaba esperando su segundo bebé. “Hoy tengo una pluma especial, y están todos sorprendidos porque nadie sabía nada. ¡Voy a ser mamá de nuevo!”, expresó en esa oportunidad y mirando a la cámara, mientras se llevaba las manos a la panza.

La periodista de TN arremetió en Twitter por los cortes de luz Twitter

En total, fueron unas 700.000 personas, residentes en la zona norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las que se quedaron sin suministro eléctrico pasado el mediodía de este martes.

La interrupción del servicio ocurrió a las 13.20 y afectó a los barrios porteños de Belgrano, Núñez, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Agronomía, Versalles, Villa Santa Rita, Villa del Parque, y a los municipios de Vicente López, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, San Martin, General Rodríguez y Morón.

Según indicó la empresa Edenor, cuyos usuarios fueron los más afectados, el servicio se interrumpió luego de que la demanda eléctrica superara los 27.000 MW, cuando el termómetro marcaba los 38°C en este área de Buenos Aires. El incidente se produjo cuando se cayó la línea de transmisión de 220 kV que conecta las subestaciones Morón y Malaver, que afectó en primer lugar a los partidos de San Martín y Tres de Febrero y a los barrios porteños de Agronomía, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. El desenganche de esta línea luego afectó a la central térmica de Central Puerto (el ciclo combinado de 760 MW), que salió de servicio por protección ante la falta de demanda.

Afortunadamente, el servicio se fue reestableciendo de manera escalonada durante la tarde y noche del mismo martes.