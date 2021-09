La angustia de Santiago Maratea por la muerte del niño de 6 años que ayudó en una de sus campañas solidarias

En las últimas horas Santiago Maratea recibió una triste noticia porque murió un nene cordobés de seis años que impulsó una de sus compañas solidarias. Federico Ledezma padecía neuroblastoma y, gracias al influencer, había podido viajar a España a tratarse. Conmovido con lo que pasó, compartió un video en redes sociales en donde se quebró.

“Estoy triste. No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real. Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y que ayudamos a que viajara a España”, contó Maratea con la voz quebrada al principio de la filmación que subió a su historias de Instagram.

Asimismo, detalló las complicaciones que sufrió el niño el último tiempo: “El cáncer le había tomado los pulmones. Iba a volver a la Argentina porque la expectativa de vida era muy chica”. Visiblemente afectado con lo que iba relatando, contó que un amigo médico le dijo que, cuando uno se involucra en este tipo de historias, sabe que la muerte es algo que puede ocurrir. “Sé que es así, pero cuando pasan son fuertes, no tienen explicación”, lamentó.

Santiago Maratea se mostró afectado por la noticia (Foto: Captura Instagram/@santimaratea)

El influencer trató de reflexionar ante lo ocurrido y sostuvo: “Todas las cosas que no tienen explicación las explica la religión y me doy cuenta de que todas las creencias hacen agua cuando le preguntás por qué se mueren los nenes porque no hay una put... explicación”.

Santi Maratea y su visita a Fede cuando comenzaba su tratamiento médico en Barcelona (Foto: Instagram/@santimaratea)

En ese sentido, recordó cuando lo conoció en el hospital en España: “Me pongo triste como todos los que habrán sido parte un poco de esto de acompañar a Fede. Yo lo conocí y me enseñó muchas cosas. Para mí fue muy importante ese viaje. Y yo fui muy feliz. Me encanta hacer lo que hago”.

Con lágrimas en los ojos, además de recordar al pequeño también le agradeció a la gente que colaboró en la campaña y a la familia que lo dejó ser partícipe de la historia: “Me enseñaron un montón sobre la fuerza y la unión”.

Para cerrar, y como un modo también se entender que lo que ocurrió es parte de la vida, sostuvo: “Nada fue en vano: les recuerdo que Fede conoció lo que es volar y lo que es el mar y estuvo buenísimo porque fue muy feliz”.

Fede, el nen que ayudó Maratea, murió (Foto: Instagram/@santimaratea)

La campaña de Fede, una de las que más emocionó a Santiago Maratea

Federico Ledezma tenía 6 años y era oriundo de Córdoba. Meses atrás había sido diagnosticado con un neuroblastoma de grado cuatro en el riñón izquierdo. Desde las redes sociales, su familia contaba a diario cómo le iba en el tratamiento que había empezado en España y, en las últimas horas, compartieron la noticia de la muerte.

Si bien el niño había sido tratado en la Argentina con quimioterapia y también se había sometido a un autotrasplante de médula, las recaídas que tuvo hicieron que su única alternativa fuera realizarse un tratamiento en Europa, algo que su familia no podía pagar. Fue ahí que entró en escena Maratea, que viralizó la historia e hizo que sus seguidores ayudaran al menor.

Santiago Maratea, triste por la muerte de Federico Ledezma (Foto: Instagram/@santimarateo)

Con la consigna “Todos por Fede”, recaudó 40 millones de pesos con los Fede pudo viajar y comenzar su tratamiento. Sin embargo la ayuda no quedó solo ahí, ya que Santiago aprovechó unos días de vacaciones que se tomó en España, lo visitó en el hospital donde estaba y hasta le llevó un regalo.