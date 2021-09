Leticia Brédice reveló la dura crítica que le hizo Adrián Suar mientras filmaban La 1-5/18: “Horrible”

Días atrás, Polka estrenó La 1-5/18, la nueva tira de eltrece, y lo hizo con interesantes picos de 16 puntos de rating. La novela es una de las grandes apuestas de la productora de Adrián Suar para este año y marcó un regreso de la ficción argentina a la televisión en medio de la pandemia de Covid-19. En su paso por Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Leticia Brédice, una de las protagonistas, habló de cómo fue el rodaje y reveló un duro comentario que Suar le hizo en las primeras jornadas de grabación.

La 1-5/18 cuenta la vida de Lola (interpretada por Agustina Cherri), una maestra que trabaja para que el barrio, bautizado “La Peñaloza”, no se convierta en una zona dominada por el narcotráfico. Es una de las referentes de la comunidad que organiza un comedor junto a Rita, encarnada por Lali González. Ambas trabajan cada día para repartir donaciones y ayudar a los vecinos que más lo necesitan. En tanto, el Padre Lorenzo (el personaje de Esteban Lamothe) es un cura recientemente trasladado de forma permanente que pretende a Lola de la misma forma que lo hace Bruno (el papel de Gonzalo Heredia). Brédice, por su parte, es Vivi, otra de las mujeres que lucha contra lo establecido, pero su situación es mucho más compleja: es la esposa de Rogelio, el puntero del barrio, un hombre que le es infiel, la cela y mantiene un nivel de vida superior al resto de la comunidad.

En La 1-5/18, Leticia Brédice interpreta a Vivi, una luchadora del barrio que está casada con un puntero instagram.com/launoeltrece/

Con las complejidades que implica reconstruir una historia que muestra una realidad tan difícil, cada uno de los personajes se presenta como un gran desafío para el elenco. En los primeros días de ensayos y filmaciones, de hecho, Brédice pareció no estar dando en la tecla con su interpretación y Suar no dudó en hacérselo saber.

“A mí me ha pasado algo muy significativo en esto que estoy haciendo. Cuando empecé a grabar la novela, hace siete meses, estaba muy contenta, pero algo de lo que estaba haciendo me parecía raro”, comenzó la actriz en la mesa de Juana Viale. “Hasta que un día vino Adrián Suar y me dijo: ‘Leti, ¿puedo hablar con vos? Es horrible lo que estás haciendo’”, recordó.

La frontal devolución de Adrián Suar a Leticia Brédice en las primeras grabaciones de La 1-5/18

Según reprodujo, en esa conversación, ella le dio la razón al productor. “Yo le dije que sabía de lo que estaba hablando, algo que hacía con la cabeza, con el cuerpo y con la voz”, explicó Brédice, agradecida por la devolución frontal. “Me dijo una cosa muy interesante: ‘Leti, fijate que mirarte a los ojos a vos es mucho más lindo que lo que estás haciendo. ¿Por qué hacés eso? Metete más con vos’”, repasó.

“Yo pensé en cómo una como actriz quiere rajarse de una”, continuó. “Es muy interesante no subirse al caballo, porque te caés… Entonces, hay que aprender todo el tiempo, en cualquier situación de la vida”, concluyó.