Chano Moreno Charpentier se sinceró con sus fans en Twitter: “Me lastimé mucho tiempo”

Tras el violento episodio que vivió Santiago “Chano” Moreno Charpentier, luego de que un policía le disparara en el abdomen durante un brote psiquiátrico, el cantante fue internado, primero por las heridas de bala y luego en una clínica de rehabilitación. En las últimas horas, tras varias semanas de ausencia en las redes sociales, el músico publicó varios tuits e interactuó con sus seguidores tras confirmar que se presentará en vivo el 4 de noviembre en el Luna Park.

A finales de julio, el exlíder de Tan Biónica debió ser hospitalizado y quedó en terapia intensiva varios días después de que se le extirpara su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Además, los médicos debieron suturarle una perforación en el colon a raíz del incidente que se produjo en el barrio privado en el que reside, en Capilla del Señor. Según trascendió, la mamá de Chano había pedido ayuda al servicio de salud tras encontrar a su hijo fuera de sí. En ese momento, un patrullero se acercó para tratar de subirlo a la ambulancia mientras él se resistía. De acuerdo con los trascendidos, uno de los efectivos disparó mientras Moreno Charpentier sostenía una cuchilla que había tomado de su cocina.

El video de Chano Moreno Charpentier, el pasado 12 de agosto, a horas de recibir el alta médica

Con el paso de los días, la salud física del músico mejoró y, tras ser dado de alta, fue ingresado en una clínica de rehabilitación para recuperarse de sus adicciones. Durante esos días, el vocalista mantuvo escaso contacto con los medios y las redes sociales. En la última semana, finalmente, habló con la prensa y volvió a usar su cuenta de Twitter. Allí, el jueves -el día de su cumpleaños de 40- anticipó su regreso a los escenarios y compartió una nueva canción, titulada “Quarentina”.

Tras las repercusiones de su inesperado anuncio, Charpentier no detuvo sus intercambios en la red del pajarito. “Estoy re internado”, escribió el viernes en una extensa serie de tuits. “Recién después de las 9 y media me dejan usar la compu y les contesto todo lo que pueda”, sumó, en un mensaje destinado a sus fanáticos.

Después de responder a palabras de apoyo y elogios, añadió: “Amigos y amigas. Sopita y a la cama para mí. Gracias por estar en mi vida. Gracias por el amor de cada mensaje. Gracias por ayudarme a ser mejor hombre y enseñar a quererme para poder amar más sano y real. Muchos besos”.

En el íntimo ida y vuelta con sus admiradores, pidió opiniones sobre el lanzamiento de su tema. Una de sus seguidoras lo celebró: “¡Me encantó! ¡La letra, todo! Admiro tu capacidad de resiliencia, pese a todo, podés seguir haciendo arte”. Chano respondió con una sincera reflexión: “Gracias. Ustedes me ayudan a ser mejor persona. A esforzarme y a no caer en el infierno donde estuve muchas veces. Soy muy sensible y me lastimé mucho tiempo. No me lo merezco. Empiezo una nueva vida que cobra sentido con mi familia y ustedes que jamás dejaron de confiar”.

En el medio, otra de sus fanáticas manifestó su resignación al no conseguir una respuesta de su ídolo tras varios intentos: “Ya fue, solo responde a las lindas”. El cantante compartió el tuit y enmendó su error con un guiño: “Por eso te respondo”. Otra usuaria aplaudió que el 4 de noviembre Chano vuelva a los escenarios. “Es mi cumpleaños”, escribió la tuitera. “Se festeja groso en el Luna [Park] y con agüita mineral”, cerró Charpentier.