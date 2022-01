La bronca de la pastelera por la torta de casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman: “Me dejaron de responder”

Una polémica enciende al matrimonio de Stefi Roitman y Ricky Montaner tras haberse casado el nueve de enero pasado. En esta oportunidad no se habló del precioso vestido de la novia o de las celebridades que fueron invitadas a la fiesta, sino de un reclamo que realizó una repostera que iba a hacer el pastel de bodas.

Una joven llamada Carol, fundadora del emprendimiento Carol Cakes & Desserts, le comunicó a sus más de nueve mil seguidores de Instagram que la agencia que contrató la familia Montaner para cumplir con todos los preparativos del casamiento la contactó para hacerle un pedido, sin embargo, tiempo después de ultimar detalles, dejaron de responderle.

Una repostera denunció a Stefi Roitman y Ricky Montaner por no cumplir con la torta de casamiento

Quien habló sobre lo sucedido fue el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), donde leyó una por una las publicaciones que compartió la mujer. “Vamos a ver los detalles por que ella lo denuncia en su cuenta”, comenzó explicando el pasado miércoles en su programa.

En ese marco, el conductor continuó leyendo el descargo de la emprendedora: “Me pasan el modelo de torta. Es una torta de buttercream -que yo no hago-. En fin, empecé a buscar proveedores de esas flores por todos lados. Dudé un poco porque con los canjes uno nunca sabe lo que puede pasar, de última quedará en mi mente que había hecho la torta para un Montaner”.

Luego de comenzar con todos los preparativos, Lussich aclaró que la repostera tuvo que suspender algunos pedidos que tenía pendientes, ya que la agencia se contactó una semana antes de la boda. “¡Que se j…! ¿Por qué hizo eso?”, interrumpió Adrián Pallares con un tono de burla.

Hacia el final, el comunicador terminó de leer la última Storie que escribió la joven y opinó: “Lo que condenó a Carolina fue que ella ofreció dos pisos comestibles y dos falsos, pero ellos querían que todo se pudiera comer. Dijo que hacer una torta tan grande era arriesgarse teniendo en cuenta que era un canje”.

La boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman: una de las primeras fotos que compartieron los novios Instagram

A raíz de estas informaciones, fue la propia Carolina quien en diálogo con LA NACION aclaró las versiones. “Yo solamente hablé de la falta de respeto por parte de la agencia encargada de conseguir la torta de casamiento por haberme dejado de responder cuando veníamos hablando sobre el tema”, señaló.

En ese sentido, la mujer expresó que la compañía ya se había contactado con ella para hacerla y estaban viendo los diseños. “Nunca acusé a Stefi ni a Ricky ni a nadie de la familia porque nunca hablé con ellos. Estábamos viendo con la agencia de hacer otro tipo de diseño porque el que ellos -la familia Montaner- querían yo no lo podía hacer. Era con buttercream y yo solo hago tortas forradas, por lo tanto les pasé otras propuestas”, aclaró.

El descargo que hizo la pastelera a través de sus historias de Instagram Instagram

Con ese escenario, la pastelera comentó que las ideas ya estaban siendo evaluadas por la pareja de Roitman y Montaner. “Me dijeron que se los estaba mostrando a los chicos y estaban ultimando todo lo referido al tema torta”, continuó.

Por último, Carol contó que necesitaba una confirmación definitiva ya que no llegaba con los tiempos. “Cuando les dije que por favor necesitaba una respuesta porque si no no llegaba con los tiempos me dejaron de responder”, agregó y cerró: “No me enojo que no me la hayan pedido, para nada. Sino que era necesario un ‘gracias por tu tiempo, pero conseguimos a otra persona que la haga como ellos quieren”.

Cuál fue la torta de casamiento que finalmente eligió Stefi Roitman y Ricky Montaner para su casamiento

Es habitual que luego de los casamientos de las figuras públicas comiencen a ponerse todos los focos en los detalles de la celebración.

En ese marco, el martes pasado se difundió cuánto gastó la modelo Stefi Roitman y el cantante Ricky Montaner en la impresionante torta de cinco pisos que se pudo relucir en algunas fotografías publicadas por los invitados en las redes sociales, pese a la tajante regla de que los invitados debían dejar sus celulares en la puerta del evento.

Así fue el pastel de la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner Instagram: @chusmeteando

Según reveló la panelista Estefi Berardi en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), el pastel costó 40 mil pesos. “La torta tenía cinco pisos y habría salido 40 mil pesos”, afirmó la periodista cuando estaban repasando los detalles de la boda.

Sin embargo, Carmen Barbieri la corrigió de inmediato y aseguró: “80 mil, creo, salió un dinero el casamiento”. Por su parte, Berardi respondió que tenía otra información pero aclaró: “Es caro… había gente que me decía ‘es mi sueldo’”.

Hubo otro detalle que no pasó desapercibido en torno a la torta y es que era prácticamente igual a la que había utilizado Evaluna para casarse con Camilo en febrero del 2020. Fue la influencer Juariu la primera en darse cuenta del curioso detalle entre ambos pasteles.

“Es verdad, es la misma torta que para el casamiento de Camilo y Evaluna”, escribió la periodista de espectáculos en sus Stories de Instagram con el agregado de una fotografía donde se las compara a las dos.

La comparación entre ambas tortas Instagram @juariu

Si bien ambas tienen sus particularidades, se puede apreciar que tienen la misma decoración. No obstante, recordemos el dato de que Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner, fue la encargada de planear ambas ceremonias, por lo que la coincidencia cobra más importancia.