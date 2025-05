La categórica respuesta de Pampita ante los rumores de romance con Enzo Fernández: “No tengo nada que ocultar”

Tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Carolina ‘Pampita’ Ardohain volvió a encontrar el amor de la mano del polista Martín Pepa. Si bien en un primer momento se ocultaron de las cámaras, en los últimos meses se mostraron juntos públicamente y muy enamorados a pesar de las dificultades de un noviazgo a la distancia. Ella vive en Buenos Aires y él en los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente trascendió el rumor de que, antes de comenzar esta relación, pudo haber tenido un acercamiento con el jugador de la selección argentina Enzo Fernández, en el período en el que él estuvo separado de Valentina Cervantes. La modelo fue consultada al respecto y sin vueltas dejó en claro la situación.

Tras separarse de García Moritán, Pampita Ardohain comenzó una relación con Martín Pepa (Foto: Instagram @Paulivarela)

A findes de octubre, el campeón del mundo tomó la decisión de separarse de Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Ella abandonó la casa que compartían en Londres y regresó a Buenos Aires, pero en todo momento se mantuvieron en contacto. En el medio a él se lo vinculó sentimentalmente con la cantante Nicki Nicole. Finalmente, en febrero, la influencer confirmó la reconciliación con Fernández y regresó a Inglaterra con los niños. Actualmente, se muestran juntos en eventos y también en las redes sociales.

No obstante, en los últimos días trascendió que en el período en el que estuvo separado de Cervantes, el campeón del mundo habría estado cerca de Pampita Ardohain. Esto surgió porque a principios de noviembre ella viajó a Londres y fue a ver un partido al Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, equipo en el que juega Fernández. El lunes en Viviana en vivo (eltrece) le preguntaron a la modelo por los rumores y ella los desmintió categóricamente.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron en octubre pero en febrero se reconciliaron (Foto: Instagram @valucervantes)

“No conozco a Enzo Fernández. Lo juro por mis hijos”, afirmó sin vueltas. Aunque aseguró que no lo conoce personalmente, reconoció que se siguen en Instagram, puesto que tanto Fernández como Cervantes conocen a su hermano.

“No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire porque la verdad nunca oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo”, sostuvo y en la misma línea agregó: “Creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”. En este sentido, explicó que viajó por trabajo con una empresa de turismo y acompañada por una amiga y que el itinerario además incluyó París y Edimburgo.

En noviembre, Pampita estuvo en Londres y visitó el estadio del Chelsea, el equipo de Fernández (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Martín me vino a visitar un fin de semana”, reconoció. “Si todo esto se generó porque hice una foto ahí [por el estadio Stamford Bridge], también tengo la foto con Martín al lado como prueba”, retrucó.

“No tengo nada que ocultar. No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí. No me gusta porque queda y alguien se pregunta ‘¿será verdad?’ ‘¿será mentira?’ No, lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida y nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás", afirmó. “Por cosas de la vida nunca salí a tomar un café con un jugador de futbol, así que no es verdad", sentenció Ardohain a modo de desmentir categóricamente cualquier tipo de rumor que la vincule con Enzo Fernández.