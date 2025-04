Pampita reveló datos desconocidos de su noviazgo a distancia con Martín Pepa

Tras la escandalosa separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán, parece que todo se acomodó y pudieron seguir con sus vidas. Por ello, la modelo se muestra cada día más enamorada de Martín Pepa, con quien tienen una relación a distancia. Mientras ella reside en Argentina, él lo hace en Estados Unidos; pero, a pesar de los kilómetros, el vínculo entre ambos crece día a día. En un móvil para LAM (América TV), la conductora dio detalles sobre su noviazgo y sorprendió.

Martín Pepa publicó una foto con Pampita en su historia

Carolina Ardohain abrió su corazón y reveló cómo se siente con su relación a distancia: “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”. De esta forma, dejó en claro que no le resulta fácil construir una relación con tantos kilómetros de por medio, pero que ambos buscan maneras distintas de estar conectados. “Yo siempre apuesto, arriesgo, me vaya como me vaya, siempre voy a dar mi mejor versión”, reconoció.

Pampita cabalga mientras Martín Pepa la filma

La tecnología es clave para achicar las distancias y poder compartir lo cotidiano. “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie, a la vez”, dijo en relación con la rutina que tienen de pareja. Además, ambos sincronizan el minuto exacto para ver juntos la misma serie: “No la ponemos uno antes que el otro. La vemos a la vez”. Sin embargo, aclaró que “nada se compara con estar frente a frente”.

Pampita posa con un elegante look (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La bailarina y presentadora de TV también contó que, para ella, era totalmente inesperado encontrar el amor y fue algo que simplemente pasó: “Cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores (en referencia a Martín Pepa)... Esas cosas no se planean, esas cosas suceden“. “Coincidencias de la vida y en el momento en el que coinciden tal vez no es el apropiado”, agregó en referencia al inicio de su relación.

Qué dijo Pampita sobre Roberto García Moritán

Asimismo, Pampita opinó sobre las nuevas declaraciones de su ex, Roberto García Moritán. Es que el exfuncionario estuvo en Mujeres Argentinas (eltrece) y reconoció que extraña “la vida en familia por sobre todas las cosas”. “Pasó mucho tiempo, Caro ya está en pareja. Depende que fechas tomes, pero sí fue en septiembre, octubre, más de seis meses, tiempo suficiente para ya pensar mi vida de otra manera. Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien, así que disfrutando este buen momento”, sostuvo Moritán.

Roberto García Moritán habló de su separación de Pampita

Aunque la modelo al principio intentó esquivar la pregunta y no dar a conocer su postura sobre su ex, dijo: “No tengo idea. Sí, sé que cuando uno va a un programa, sabés que te van a preguntar cosas”. “En mis 25 años trabajando nunca pude decir que me pasen una lista con las preguntas porque si estoy expuesta, me la banco”, comentó en referencia a que no condicionó ninguna entrevista a lo largo de su trayectoria.

Por último, fiel a su estilo, Pampita intentó mantenerse al margen y dejó en claro su postura: “El que tiene que hablar de sus cosas es él. Yo siempre voy a hablar bien del padre de uno de mis hijos”.